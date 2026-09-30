Disputa de Gugu e Faustão pela audiência da TV brasileira aos domingos vira documentário do Globoplay

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O Globoplay está produzindo um documentário que mergulha na lendária ‘guerra dos domingos’ entre Gugu Liberato e Fausto Silva, que marcou a TV brasileira nos anos 90 e 2000. A série abordará os icônicos quadros, como ‘A Banheira do Gugu’, e o impacto desses programas na cultura e na audiência.

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Realizado pelo Globoplay, o documentário que revisita a disputa entre Gugu Liberato, do SBT, e Fausto Silva, da Globo, pela audiência da televisão aberta aos domingos começou a ser gravado na última segunda-feira, 28, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A série, que percorre o período entre os anos 1990 e 2000, ainda não tem data de estreia definida.

Durante esse período chamado de “guerra dos domingos”, os longos programas comandados pelos apresentadores e quadros que marcaram a televisão brasileira, como A Banheira do Gugu e Sushi Erótico, ganham destaque. A produção também reúne depoimentos de pessoas que participaram dos programas, entre elas a modelo Solange Gomes, que deve relembrar sua experiência no dominical do SBT.

Além da disputa pela audiência, o documentário pretende mostrar como os programas influenciaram outros segmentos da televisão, como a crescente presença de artistas sertanejos em atrações de grande alcance. O período também será revisitado a partir de momentos que ficaram na memória do público, como o comercial protagonizado por Gugu e Faustão em 2003, exibido simultaneamente pelo SBT e pela Globo.