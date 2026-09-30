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Cultura

Disputa de Gugu e Faustão pela audiência da TV brasileira aos domingos vira documentário do Globoplay

Ainda sem data de estreia, produção irá relembrar como era a briga por ibope entre Globo e SBT durante duas décadas

Por Ana Rita Fernandes 30 set 2026, 14h30 | Atualizado em 30 set 2026, 14h37
Dois homens sorridentes posam para foto, o da esquerda, mais corpulento, veste camisa xadrez azul e branca, calça escura e cinto preto, apontando para o amigo. O da direita, com cabelo loiro, veste camisa marrom e calça jeans, com o braço sobre o ombro do amigo, também apontando para ele. Ambos usam relógios de pulso
Gugu Liberato e Fausto Silva na época conhecida por "A Guerra Dos Domingos'. (Roberto Setton/Estadão Conteúdo)
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Disputa de Gugu e Faustão pela audiência da TV brasileira aos domingos vira documentário do Globoplay Priorize VEJA no Google

Realizado pelo Globoplay, o documentário que revisita a disputa entre Gugu Liberato, do SBT, e Fausto Silva, da Globo, pela audiência da televisão aberta aos domingos começou a ser gravado na última segunda-feira, 28, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A série, que percorre o período entre os anos 1990 e 2000, ainda não tem data de estreia definida.

Durante esse período chamado de “guerra dos domingos”, os longos programas comandados pelos apresentadores e quadros que marcaram a televisão brasileira, como A Banheira do Gugu e Sushi Erótico, ganham destaque. A produção também reúne depoimentos de pessoas que participaram dos programas, entre elas a modelo Solange Gomes, que deve relembrar sua experiência no dominical do SBT.

Além da disputa pela audiência, o documentário pretende mostrar como os programas influenciaram outros segmentos da televisão, como a crescente presença de artistas sertanejos em atrações de grande alcance. O período também será revisitado a partir de momentos que ficaram na memória do público, como o comercial protagonizado por Gugu e Faustão em 2003, exibido simultaneamente pelo SBT e pela Globo.

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