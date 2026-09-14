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Cultura

Diretores de ‘Naza’, documentário sobre ataques em Gaza, têm cidadania ameaçada por Israel

Após documentário ser ovacionado no Festival de Cinema de Veneza, diretores sofrem com uma onda enorme de críticas de integrantes do governo israelense

Por Ana Rita Fernandes 14 set 2026, 15h43
Um homem barbudo de suéter branco e uma mulher de óculos e camisa preta seguram um troféu preto de leão alado, em um evento noturno
Rachel Szor e Yuval Abraham, diretores de "Naza", no Festival de Cinema de Veneza. (Stephane Cardinale/Getty Images)
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O ministro da Cultura de Israel pediu a revogação da cidadania dos diretores israelenses de Naza, documentário sobre os ataques contra civis em Gaza, e os acusou de “traição contra o Estado”. O título do filme faz referência a uma sigla usada pelo serviço de inteligência israelense para indicar o número de civis que, segundo sua estimativa, morrerão em um ataque aéreo contra Gaza. 

Na produção, Yuval Abraham e Rachel Szor entrevistam 24 denunciantes das Forças Armadas e dos serviços de inteligência de Israel, que relatam o uso de sistemas de inteligência artificial na seleção de alvos dos bombardeios. Em um dos depoimentos, uma fonte afirma que houve autorização para matar 500 pessoas com o objetivo de eliminar um integrante do Hamas.

Com 80 minutos de duração, Naza recebeu no último sábado, 12, o prêmio especial do júri no Festival de Cinema de Veneza, após ser ovacionado por 25 minutos, passando a ser um recorde do evento.

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No domingo, 13, o ministro da Cultura de Israel, Miki Zohar, acusou os cineastas de estarem dispostos a “prejudicar sua pátria para receber aplausos de antissemitas de todo o mundo”. “Vou agir imediatamente para revogar a cidadania israelense desses criadores desprezíveis por traição contra o Estado”, escreveu o israelense no X (antigo Twitter).

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A declaração foi seguida por novas críticas de integrantes do governo israelense. Abraham e Szor já haviam vencido o Oscar em 2025 por No Other Land, documentário sobre a violência de colonos israelenses na Cisjordânia ocupada. 

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, classificou a dupla como “uma vergonha e um constrangimento para todo o povo de Israel” e disse: “Vão embora!”. Em seguida, acrescentou: “Tenho certeza de que seus amigos, ou seja, nossos inimigos do Hamas em Gaza, vão recebê-los de braços abertos”.

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O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, Eyal Zamir, também criticou a produção. Segundo ele, o documentário é “baseado em difamações de sangue, distorções deliberadas da realidade e graves acusações falsas contra soldados e comandantes das Forças de Defesa de Israel”. Zamir afirmou ainda que advogados militares avaliam “possíveis medidas legais relacionadas ao filme e às pessoas envolvidas nele”.

As Forças Armadas já haviam rejeitado as acusações apresentadas em Naza e questionado a utilização de depoimentos anônimos, sob o argumento de que as identidades dos denunciantes “não podem ser verificadas”. Posteriormente, porém, a instituição afirmou que as alegações exigiam uma resposta “detalhada e baseada em evidências”.

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A revogação da cidadania é prevista pela legislação israelense, embora seja uma medida raramente aplicada. Em 2022, a Suprema Corte confirmou que o Estado pode retirar a nacionalidade de pessoas que não tenham demonstrado “lealdade”, em situações como espionagem ou traição. A legislação foi ampliada em 2023 para incluir condenações por terrorismo. O procedimento exige que o ministro do Interior apresente o pedido, que o ministro da Justiça o aprove e que a medida seja validada por juízes.

As críticas não foram unânimes em Israel. Algumas figuras da esquerda do país elogiaram o documentário. Anat Saragusti, responsável pela liberdade de imprensa na União dos Jornalistas de Israel, afirmou que a população israelense não recebeu uma cobertura adequada, em hebraico, sobre o que ocorreu em Gaza. Segundo ela, durante grande parte da guerra, a imprensa local pouco mostrou “as mortes de civis, as crianças mortas, a destruição”.

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Abraham já havia sido alvo de ataques de grupos de extrema direita após a estreia mundial de No Other Land, em 2024. Na ocasião, sua casa foi cercada por uma multidão. Em entrevista ao Guardian, o diretor afirmou que ele e Szor trabalham dentro de “um sistema que nos privilegia, que tem a supremacia judaico-israelense como característica fundadora”.

Abraham também comparou os riscos enfrentados pelos cineastas com a situação de jornalistas palestinos em Gaza. “Para tantos palestinos, não é uma multidão de extrema direita que está indo até suas casas: são tratores e armas financiados pelos Estados Unidos”, afirmou.

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