Diretora que escalou 14 atores para James Bond fala sobre o próximo 007

Quem será o próximo James Bond? Poucas pessoas estão em melhor posição para opinar do que Debbie McWilliams, responsável pela seleção dos atores que interpretaram o agente 007 por quatro décadas. Em uma coletiva nesta sexta-feira, 10, no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary (KVIFF ), ela falou sobre o que o papel exige.

McWilliams iniciou sua carreira em 1972 e trabalhou em mais de 100 longas-metragens e produções para a televisão. Ela é mais conhecida por ter escolhido o elenco dos últimos 14 filmes de James Bond. Daniel Craig — cuja última aparição como 007 aconteceu em 2021 — estava entre suas escolhas. Questionada diretamente sobre quem seria o próximo Bond, ela foi, como de costume, direta. “Não sei e não tenho opinião formada”, disse.

Sobre a possibilidade de Bond ser não-branco ou mulher, McWilliams foi categórica: “Não, não acho. Ian Fleming criou um personagem, e esse personagem permanece.” Independentemente de como for, uma qualidade é inegociável para ela. “Parte da sua descrição de trabalho é ter licença para matar. Então, você tem que pensar que ele poderia pegar uma arma e atirar em você. Ele precisa ter uma aura de ameaça.”

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