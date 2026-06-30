OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

Diretor de série com Bruna Marquezine e Keanu Reeves é condenado a 30 meses de prisão

Carl Rinsch, conhecido por dirigir o filme 47 Ronins (2013), comandava o projeto 'Conquest' -- engavetado para sempre

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 11h22
Keanu Reeves em 'John Wick' -
Keanu Reeves em 'John Wick' - (//Divulgação)
Continua após publicidade
Diretor de série com Bruna Marquezine e Keanu Reeves é condenado a 30 meses de prisão Priorize VEJA no Google
Continua após a publicidade

O diretor americano Carl Rinsch, conhecido por comandar o filme 47 Ronins (2013), estrelado por Keanu Reeves, foi condenado a 30 meses de prisão federal por fraude contra a Netflix. A sentença, proferida por um tribunal em Manhattan, ficou bem abaixo dos cinco anos pedidos pela promotoria e das diretrizes que previam até 11 anos de cadeia, após o juiz Jed Rakoff levar em conta relatos sobre os problemas de saúde mental do cineasta.

Em dezembro do ano passado, um júri considerou Rinsch culpado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Segundo a acusação, ele desviou cerca de 11 milhões de dólares que haviam sido destinados pela Netflix à produção da série de ficção científica White Horse, também chamada de Conquest, que tinha Reeves e Bruna Marquezine no elenco — algumas cenas da produção chegaram a ser rodadas em São Paulo em 2019. Em vez de concluir o projeto, o diretor investiu parte dos recursos em criptomoedas e gastou milhões de dólares em artigos de luxo, incluindo uma coleção de carros de alto padrão.

Ao anunciar a pena, Rakoff afirmou que não identificou sinais evidentes de psicose durante o julgamento, mas considerou que algumas decisões tomadas por Rinsch extrapolavam a motivação financeira. Entre elas, destacou a compra de cinco veículos Rolls-Royce registrados em nome de terceiros, comportamento que, segundo o magistrado, sugeria um estado mental “maníaco” mais do que mera ganância.

Continua após a publicidade

A avaliação foi reforçada por cartas enviadas ao tribunal por pessoas próximas ao diretor. Uma delas foi assinada por Keanu Reeves, que trabalhou com Rinsch em 47 Ronins e afirmou ter participado, em 2019, de uma tentativa de convencê-lo a aceitar tratamento psiquiátrico. Segundo o ator, o diretor recusou a intervenção na época, mas sua saúde mental teria sido comprometida pelo uso inadequado de medicamentos e outros fatores, prejudicando seus relacionamentos, sua carreira e a capacidade de concluir a série produzida para a Netflix.

Siga

Durante a audiência, Rinsch reconheceu sua responsabilidade. “Cometi um erro”, disse ao juiz, afirmando que o processo o obrigou a confrontar questões pessoais que nunca havia compreendido plenamente. Seu advogado sustentou que o diretor concluiu recentemente um tratamento de saúde mental e hoje demonstra maior clareza sobre os acontecimentos.

Além da prisão, Rinsch foi condenado a restituir aproximadamente 11 milhões de dólares à Netflix, participar de tratamento ambulatorial para saúde mental e permanecer afastado de narcóticos e drogas semelhantes. O juiz também determinou que ele se apresente às autoridades para iniciar o cumprimento da pena em 1º de setembro.

Continua após a publicidade

Na decisão, Rakoff reconheceu que dificilmente a plataforma conseguirá recuperar integralmente o dinheiro desviado e encerrou a audiência com uma observação bem-humorada sobre os investimentos feitos pelo cineasta. “Não recomendo que ele continue investindo em criptomoedas. É apenas um mercado de apostas”, afirmou. Apesar da condenação, o magistrado disse acreditar que Rinsch ainda poderá reconstruir sua carreira após cumprir a pena, destacando que o diretor “é uma pessoa muito talentosa”, mas que escolheu cometer o crime e esconder suas ações por anos.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Bruna Marquezine
série
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).