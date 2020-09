Diretor de “Notting Hill” lança comédia sobre roubo real de quadro de Goya

Roger Michell, o diretor que teve a carreira marcada por Um Lugar Chamado Notting Hill (1999), compareceu ao Festival Internacional de Cinema de Veneza nesta sexta-feira, 4, para lançar sua nova comédia.

The Duke retrata a história real de Kempton Bunton, taxista de 60 anos que roubou o retrato do Duque de Wellington, obra de Francisco Goya, em 1961. O homem passou a mandar cartas afirmando que devolveria o quadro, se o governo britânico investisse mais verba no cuidado de idosos.

“De certa forma, é a história de Robin Hood”, afirmou o cineasta durante uma coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira 4. “Ele era um homem da classe trabalhadora que se ergueu e falou contra os que estavam no poder”.

O protagonista, vivido pelo ator Jim Broadbent, dá o tom de comédia para o filme pelo jeito excêntrico. Kempton pulava entre empregos, sendo constantemente demitido, pela falta de atenção no trabalho. O britânico destinou grande parte do seu tempo a uma causa um tanto curiosa: o fim da taxa que até hoje é cobrada pelo governo inglês de todos so cidadãos que têm um aparelho de TV em casa.

“É um tanto arriscado falar sobre Kempton, porque ele cometeu algo ilegal”, comentou Broadbent. “Ele é um protagonista incomum para sua idade e se tornou um personagem muito divertido de interpretar.”

A estreia do filme na 77° edição do Festival de Veneza acontece sem a presença de Helen Mirren. A atriz interpreta a esposa do protagonista, e é uma figura que tenta manter a ordem na casa mesmo com a bagunça provocada pelo marido. O elenco ainda conta ainda com o excelente Fionn Whitehead (Dunkirk e Black Mirror: Bandersnatch), como o filho do casal.

O caso do taxista marcou o primeiro (e único, até hoje) roubo da National Gallery de Londres. A ideia do longa surgiu da própria família de Kempton, que cedeu fotos, documentos e coleções de reportagens para a equipe de produção.

“Mesmo na Inglaterra, muitas pessoas não conhecem essa história. Mas essa celebração da identidade de indivíduos excêntricos faz parte da cultura britânica até hoje”, comentou o diretor Roger Michell.