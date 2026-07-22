Diretor da Jovem Pan é afastado de programa após fazer Márcia Dantas chorar ao vivo

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A apresentadora Márcia Dantas deixou o comando do “Tempo Real” da Jovem Pan ao vivo após uma acalorada discussão com o diretor Diego Castro, que teria feito ofensas. A emissora precisou reorganizar a programação e Castro foi afastado da direção do programa. Saiba todos os detalhes da polêmica nos bastidores.

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Uma discussão nos bastidores da Jovem Pan provocou uma situação incomum na programação ao vivo da emissora nesta terça-feira, 21. A apresentadora Márcia Dantas deixou o comando do Tempo Real, exibido na faixa das 14h, após chorar durante um desentendimento com o diretor Diego Castro, responsável pela edição do telejornal durante o período de férias da diretora titular, Bruna Milan.

De acordo com apuração de VEJA, o conflito começou depois de uma divergência envolvendo uma orientação editorial durante a cobertura de um tema de política internacional. Castro, que comandava a direção do programa, teria elevado o tom nas instruções transmitidas pelo ponto eletrônico e feito ofensas à jornalista. Diante da situação, Márcia Dantas avisou à chefia que não tinha condições de permanecer no ar e deixou temporariamente a apresentação.

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A saída repentina obrigou a Jovem Pan a reorganizar sua programação às pressas. Durante alguns instantes, a emissora exibiu apenas a identidade visual do telejornal até conseguir retomar a transmissão. Márcia ainda voltou ao estúdio cerca de 20 minutos depois, mas permaneceu pouco tempo no comando antes de se retirar novamente. Na sequência, o jornalista Cassius Zeilmann assumiu definitivamente a bancada e informou aos telespectadores que a colega havia se ausentado por “problemas pessoais”.

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Após o episódio, Diego Castro foi afastado da direção do Tempo Real. Procurada por VEJA, a Jovem Pan se limitou a dizer que trata o assunto internamente e que o funcionário segue na empresa, dirigindo programas em que já era era o responsável, como Jornal Jovem Pan e o Direto ao Ponto.

Em seu Instagram, Márcia Dantas compartilhou um texto em referência ao assunto, com frases como “você não é fraca quando chora, você não é louca quando impõe limites”. Dantas está na Jovem Pan desde junho de 2025. Antes disso, trabalhou no SBT.

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