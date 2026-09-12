Diretor artístico de João Gomes explica cortejo carnavalesco no Rock in Rio
Músico pernambucano quer levar cultura popular ao festival
Levando o forró ao Rock in Rio, o cantor João Gomes preparou um cortejo especial antes de sua apresentação no Palco Sunset. Em entrevista à coluna GENTE, o diretor artístico do Boi da Macuca, Rudá Rocha, explicou qual será o conceito do evento. “Vamos fazer um cortejo de cultura popular com a orquestra do Frevo, saindo do estande da Coca-Cola em direção ao palco, onde nos encontraremos com João Gomes. Além do Boi da Macuca, também vão o Homem da Meia-Noite, o Galo da Madrugada, e vários outros brincantes”, completou.
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