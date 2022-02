Direitos de obras de Tolkien podem arrecadar US$ 2 bilhões em leilão

Uma série de direitos de filmes, divulgação, jogos e eventos da saga O Senhor dos Anéis, O Hobbit e outros títulos de J.R.R Tolkien que estavam sob propriedade da Saul Zaentz Co. s serão leiloados pela empresa. Segundo a Variety, a expectativa é que os direitos arrecadem pelo menos 2 bilhões de dólares, com base em avaliações recentes.

Em setembro, o Amazon Prime Video lança a esperada série O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, e a gigante da tecnologia está no topo da lista de possíveis compradores, afirma a reportagem. Quem ganhar a disputa, pode explorar a saga O Senhor dos Anéis e O Hobbit em filmes, videogames, merchandising, eventos ao vivo e parques temáticos.

Saul Zaentz, um empresário de música e cinema que morreu em 2017, adquiriu os direitos de Tolkien em 1976 e transferiu parte deles para a Warner Bros., responsável pela trilogia de Peter Jackson no cinema. A Warner ainda mantém alguns direitos para o desenvolvimento de novos filmes sobre a saga, e anunciou, no ano passado, planos para a animação O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, levando para as telas a saga de Helm Mão-de-Martelo, o rei de Rohan, que se passa cerca de 250 anos antes dos eventos da história de Frodo.

A maior parte dos direitos, porém, voltou para as mãos da Zaentz no ano passado, em partes porque a empresa considerou que a Warner não estava desenvolvendo ativamente novos conteúdos relacionados à saga. A série da Amazon, por sua vez, só foi possível por causa de uma brecha. Dentre as adaptações descritas no acordo com Zaentz na década de 1970, não havia informações sobre séries com mais de oito episódios. Essa ausência permitiu que a Amazon fechasse um acordo diretamente com o espólio de Tolkien, acordo estimado em 250 milhões de dólares.