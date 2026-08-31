É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

“Direito do fã”: Lula assina decreto para enfrentar cambistas de shows

Presidente também assinou medida que visa garantir acesso gratuito à água potável em apresentações

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 19h28
Lula, de barba e chapéu de palha, discursa em um palco ao ar livre, vestindo camisa branca e calça clara. Ele segura um microfone com a mão esquerda e levanta o braço direito, com a palma aberta. Ao fundo, uma multidão com celulares erguidos e uma bandeira preta.
O presidente Lula - 16/08/2026 (MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)
Continua após publicidade
“Direito do fã”: Lula assina decreto para enfrentar cambistas de shows Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta segunda-feira, 31, dois decretos que ampliam a proteção dos consumidores em shows, festivais e outros eventos culturais no Brasil. As medidas estabelecem novas regras para a venda e a revenda de ingressos, com mecanismos contra o cambismo digital, e tornam permanente a obrigação de oferecer água potável gratuitamente ao público em eventos de grande porte.

Parte das normas passa a valer imediatamente, enquanto as regras relacionadas à comercialização e à intermediação de ingressos entram em vigor em vinte dias. O governo pretende enfrentar problemas recorrentes nas vendas online, como compras em massa realizadas por robôs, revenda especulativa e cobranças pouco transparentes de taxas. “A cultura é direito de todos. E as pessoas que apoiam seus artistas favoritos, que fazem questão de ir aos shows e apresentações, merecem ser tratadas com decência. O que fizemos hoje é um ato de exercício da democracia.”, declarou Lula em postagem no X (antigo Twitter).

Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, Lula se reuniu com presidentes de fã-clubes de artistas pop como Taylor Swift e Katy Perry, e afirmou que as medidas representam uma etapa na ampliação dos direitos dos consumidores. O presidente também destacou as dificuldades enfrentadas por fãs em grandes espetáculos, que incluem longas filas, preços elevados e a necessidade de acompanhar apresentações à distância, pelos telões. A construção das regras contou ainda com a participação de entidades de defesa do consumidor e empresas do setor.

Continua após a publicidade

As novas regras alteram diretamente a experiência de compra de ingressos. O chamado Decreto do Cambismo Digital — nas redes sociais ganhou o apelido de “direito do fã” — determina que plataformas oficiais adotem mecanismos para impedir aquisições massivas por sistemas automatizados. Entre as ferramentas previstas estão filas virtuais, pré-cadastro, limites de ingressos por CPF e sistemas capazes de identificar e bloquear robôs. Cada entrada também deverá ser individualizada, com mecanismos de autenticidade e rastreabilidade.

O mercado de revenda passa a ter exigências específicas. As plataformas deverão deixar claro quando o ingresso não é vendido pelo canal oficial e informar o preço original, o valor da revenda e a identificação do vendedor. Quando houver cobrança superior ao preço inicial, o consumidor deverá ser avisado antes de concluir a compra. As novas regras também aumentam a transparência sobre taxas: o valor total deverá ser apresentado desde o início, serviços adicionais não poderão ser incluídos automaticamente e cobranças sem serviço correspondente ou sem justificativa documental ficam vedadas. A meia-entrada também ganha reforço, com a obrigação de informar a quantidade disponibilizada e a parcela efetivamente comercializada nessa modalidade.

Continua após a publicidade

Outra novidade atinge as filas virtuais. As plataformas deverão apresentar informações como a posição do consumidor, a quantidade de pessoas à frente e uma estimativa do tempo de espera. Em caso de cancelamento, o reembolso deverá ser integral, incluindo as taxas pagas. O conjunto de medidas ainda prevê transferência gratuita de titularidade e estabelece regras para o exercício do direito de arrependimento.

O segundo decreto transforma em obrigação permanente a oferta de água gratuita em grandes eventos. A iniciativa amplia uma regra adotada depois da morte da estudante Ana Clara Benevides durante um show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, em novembro de 2023. Agora, eventos abertos ao público deverão permitir a entrada de recipientes pessoais com água potável. Aqueles com público superior a mil pessoas terão de disponibilizar bebedouros ou distribuir água gratuitamente, em pontos acessíveis. A comercialização de bebidas não substitui essa obrigação, e os órgãos de defesa do consumidor deverão acompanhar os preços da água mineral vendida nos eventos para coibir aumentos abusivos.

Continua após a publicidade

As medidas inauguram uma nova etapa na regulamentação do mercado de ingressos no país ao combinar regras para as plataformas digitais com garantias de saúde e segurança para quem frequenta grandes espetáculos. Com isso, o governo busca reduzir a vantagem de sistemas automatizados nas disputadas vendas de shows e aumentar a previsibilidade para o consumidor antes, durante e depois da compra.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Luiz Inácio Lula da Silva
Música
O Som e a Fúria
PT - Partido dos Trabalhadores
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).