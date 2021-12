Dior lança coleção inspirada em Jack Kerouac e na geração beat

Kim Jones, diretor criativo de moda masculina na Dior, tem se destacado ao buscar inspiração em outras formas de arte para criar suas roupas. Já colaborou com artistas plásticos e é um entusiasta de música. Agora, em sua nova coleção, foi buscar referências na literatura beat da década de 1950, especialmente no trabalho de Jack Kerouac.

As peças foram apresentadas em um desfile em Londres nesta quinta-feira. Capas antigas de livros de Kerouac e de outros autores do movimento de vanguarda, como Allen Ginsberg e William Burroughs, além da moda dos anos 1950 e coleções antigas da grife foram misturadas em roupas que usam muito couro, jeans e padrões quadriculados. “Eu queria que fossem peças encontradas em uma mala de viagem e casualmente vestidas por quem está na estrada”, afirmou Jones ao site WWD.

O desfile também foi desenvolvido em parceria com Jim Sampas, testamenteiro literário do espólio de Jack Kerouac. Foi a primeira vez que Sampas, acostumado a colaborar com músicos como Patti Smith e a banda Pearl Jam, trabalhou com alguém da moda. Os modelos caminham na passarela sobre um rolo de papel, um detalhe que remete ao manuscrito original de “On the Road”, obra mais popular de Kerouac. Na época, o escritor não queria interromper seu fluxo de consciência para trocar as folhas na máquina de escrever e optou por uma bobina de papel.

Além das roupas, Jones organizou uma pequena exposição de itens raros relacionados ao escritor e à geração beat. O estilista é um ávido colecionador e parte dos livros, manuscritos e cartas de Kerouac a amigos e familiares veio de seu acervo particular.