Patrícia Abravanel chamou a atenção ao trocar flertes com o músico Diogo Nogueira durante o Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel do domingo, 15. O episódio ocorreu durante o Jogo das Três Pistas – uma brincadeira na qual os participantes precisam adivinhar charadas a partir de três dicas.

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Tudo começou quando Patrícia leu a primeira dica: “É um petisco”, ouvindo uma resposta galanteadora de Diogo. “É um petisco? Nossa! É você? ”, questionou o músico. Com a resposta na ponta da língua, a apresentadora disparou: “Eu não sou um petisco, queridão. Eu sou a refeição inteira. Eu sou um banquete, meu amor”.

Momentos antes, ela relembrou que Diogo foi namorado de Paolla Oliveira, inclusive exibindo um comercial que os dois fizeram quando a relação já tinha chegado ao fim.

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