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Cultura

Diogo Defante é substituído por robô em estreia no Rock in Rio

Influenciador se apresentou no palco Supernova, nesta sexta-feira, 4

Por Lucas Almeida 4 set 2026, 20h31
Homem branco de barba e cabelo encaracolado, vestindo regata preta, grita com a boca aberta e olhos arregalados enquanto digita em um teclado. Ele está em um quarto escuro com luzes coloridas e prateleiras cheias de objetos
Diogo Defante no clipe de 'Humanoide' (YouTube/Reprodução)
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Diogo Defante é substituído por robô em estreia no Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

O influenciador Diogo Defante fez sua estreia no Rock in Rio nesta sexta-feira, 4. O início da apresentação chamou atenção pela falta do cantor em cima do Palco Supernova. Depois que a banda se posicionou, um robô humanoide foi colocado em frente ao pedestal do microfone. “Oi, pessoal. Hoje o Diogo Defante não vai poder se apresentar para vocês. Ele está um pouco ocupado. Conto com a compreensão de vocês”, afirmou a máquina.

No telão ao fundo, apareceram imagens do cantor amordaçado em uma espécie de cativeiro mantida por robôs. “Ele não vai se apresentar, porque ele é um humano. E os humanos são inferiores às máquinas”, continuou explicando o vilão de metal.

Em seguida, imagens no  mostraram Defante se desvencilhando das amarras e o cantor apareceu no palco. “Aqui são os seres humanos!”, comemorou ele, antes de começar a cantar a música Aurélio.

A performance com o robô faz referência ao último single do cantor. Em Humanoide, Defante tece críticas às novas tecnologias, em versos como “inteligência artificial, tá cozinhando meu sistema cerebral”.

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