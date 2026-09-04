Diogo Defante é substituído por robô em estreia no Rock in Rio

O influenciador Diogo Defante fez sua estreia no Rock in Rio nesta sexta-feira, 4. O início da apresentação chamou atenção pela falta do cantor em cima do Palco Supernova. Depois que a banda se posicionou, um robô humanoide foi colocado em frente ao pedestal do microfone. “Oi, pessoal. Hoje o Diogo Defante não vai poder se apresentar para vocês. Ele está um pouco ocupado. Conto com a compreensão de vocês”, afirmou a máquina.

No telão ao fundo, apareceram imagens do cantor amordaçado em uma espécie de cativeiro mantida por robôs. “Ele não vai se apresentar, porque ele é um humano. E os humanos são inferiores às máquinas”, continuou explicando o vilão de metal.

Em seguida, imagens no mostraram Defante se desvencilhando das amarras e o cantor apareceu no palco. “Aqui são os seres humanos!”, comemorou ele, antes de começar a cantar a música Aurélio.

A performance com o robô faz referência ao último single do cantor. Em Humanoide, Defante tece críticas às novas tecnologias, em versos como “inteligência artificial, tá cozinhando meu sistema cerebral”.