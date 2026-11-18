Diná pede dinheiro a Pilar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 18/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 157 no ar dia 18, quarta-feira
Diná se sente humilhada quando Adriana revela seu passado de golpista diante dos presentes na clínica de estética de Rafael. Ademir e Fábia se preocupam com a provável reabertura do processo da morte de Arthur. Diná pede dinheiro a Pilar e ameaça mostrar a Adriana e a Pedro provas que a patroa encomendou o atentado sofrido pelo advogado. Edvaldo avisa a Adriana que Diná está indo para sua casa com Fernando. Rosa acompanha Joel ao encontro do grupo de estudos espírita. Elenice vai ao teatro com Cléber. Diná é atropelada a caminho da casa de Adriana.