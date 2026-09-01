Diná fala mal de Francesca: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça-feira, 01/09
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 91 – terça-feira, 01/09
Adriana, Pedro, Lyris e Nancy conversam sobre os próximos passos para a compra da parte de Ulisses da joalheria. Elisa confessa a Mau Mau que não tem ido ao médico. Rosa comenta com Iuri sobre seu medo de não dar certo o plano de Adriana. Enéas fica sabendo por Otoniel que Elisa tem fibromialgia. Diná fala mal de Francesca para os funcionários. Pilar fica furiosa ao flagrar Ingrid no quarto de Iuri. Iuri comenta com Lyris sobre seu receio de perder o emprego. Pilar diz a Ingrid que vai demitir Iuri. Bruna reage quando Pedro lhe diz que não foi feliz com ela. Adriana pergunta a Bruna se foi ela quem ameaçou matar Pedro na época em que ela estava na cadeia.