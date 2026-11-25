Fábia pede para Ulisses conversar com Felipe: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 25/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 163 no ar dia 25, quarta-feira
Adriana defende Mau Mau diante de Otoniel. Mau Mau desabafa com Dafne. Susana aceita ajudar Dora procurando documentos no escritório de Ademir que possam incriminar André. Ademir comenta com Luan que pensa em fechar o escritório. Fábia pede para Ulisses conversar com Felipe sobre o relacionamento do jovem com Mau Mau. O médico informa a Fernando que Diná pode despertar do coma. Pedro diz a Ulisses que Brigitte não pode ser filha de Rodolfo. Dora visita Fábia. Adriana e Elenice se surpreendem quando a janela da sala de Elenice é atingida por um tiro.