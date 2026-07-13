Digger: Tom Cruise fica irreconhecível em novo filme; confira trailer

Astro de filmes como Top Gun e Missão Impossível, Tom Cruise surgiu irreconhecível no trailer de seu novo filme, Digger, da Warner Bros, lançado nesta segunda-feira, 13. Na divulgação do longa, o americano aparece com cabelos brancos, algumas entradas indicando calvície e com uma barriga bem saliente

Novo filme do diretor mexicano Alejandro Gonzalez Iñárritu, a obra acompanha a história de um bilionário excêntrico chamado Digger, que é o responsável por criar um desastre ambiental de proporções catastróficas e decide, por si mesmo, achar uma solução para se tornar o salvado da pátria. O elenco conta com John Goodman, Sandra Hüller, Riz Ahmed Michael Stuhlbarg e Jesse Plemons.

Para interpretar o sulista no filme, Cruise precisou abusar da maquiagem e próteses. “Quando procuramos personagens, buscamos humor, drama, certas construções [e nos perguntamos:] ‘Como comunicamos isso?’ Seja Les Grossman [em Trovão Tropical] ou Entrevista com o Vampiro, Colateral ou Negócio Arriscado, estou sempre perguntando: ‘Como comunico isso?’ A fisicalidade, a maquiagem, são coisas que você descobre.”, explicou Cruise, descrevendo seu processo.

Confira o trailer:

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Produzido pela Legendary Pictures, o filme foi rodado no Reino Unido ao longo de seis meses. Iñárritu declarou em um evento de lançamento que teve a ideia de Digger após fazer O Regresso (2015), estrelado por Leonardo DiCaprio, que venceu o Oscar de melhor ator pelo papel.

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“Foi logo depois de O Regresso que tive uma ideia. Não um roteiro, não um filme, apenas uma obsessão implacável e recorrente que perdurou por todos esses anos turbulentos. Eu sabia quem era esse personagem. Eu sabia como ele falava, como sobrevivia, como seduzia a realidade para que concordasse com ele. Mas levei 10 anos para fazer este filme, porque eu não estava procurando uma história. Eu estava procurando a maneira certa de contá-la. E é absurdo, é perigoso, mas certamente cômico, porque a fonte da grande comédia é a tragédia.”, disse o cineasta.

“As pessoas costumam me perguntar por que escolhi o Tom para interpretar o Digger. Para mim, isso é como perguntar por que você bebe água quando está com sede. Porque é o que você precisa. Senhoras e senhores, preparem-se, porque a Mãe Natureza adora filhos da puta.”, completou o mexicano.

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