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Cultura

‘Dificilmente outras terão alcance de Glória Menezes e Laura Cardoso’, diz novelista

Mauro Alencar falou à coluna GENTE

Por Flávio Monteiro 19 ago 2026, 10h00
Homem de pele clara e cabelo curto ruivo, sorrindo, vestindo uma camiseta roxa com microfone de lapela, em um estúdio com tela colorida e parede de tijolos
Mauro Alencar (Reprodução/Instagram)
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O dia 18 de agosto de 2026 ficou marcado como uma data trágica para a dramaturgia nacional, devido a perda de Glória Menezes e Laura Cardoso, duas das maiores atrizes da TV brasileira. Para o doutor em teledramaturgia Mauro Alencar, a trajetória das duas dificilmente será repetida, uma vez que a multiplicidade de telas fragmenta o vínculo entre publico e ator, que já foi tão forte.

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“Era assim, era como se eles fossem pessoas da nossa casa, compreende? Então tem uma ligação muito forte emocionalmente com esses atores”, afirma, em entrevista a coluna GENTE. De acordo com ele, a proximidade também está relacionada ao papel que a televisão ocupava na vida dos brasileiros. “A TV era, usando um termo que ficou batido na época, a nossa janela para o mundo”, explica.

Segundo ele, a fragmentação da audiência e a transformação na relação entre celebridades e público dificultam a construção de uma ligação semelhante à que existia entre os grandes nomes da televisão e seus espectadores. “Hoje nós vivemos uma era extremamente fragmentada. Aí vou ter que falar essas coisas, sinto muito: uma era narcísica, uma era em que todos querem ser protagonistas, em que todos se auto-vangloriam nas redes sociais”, conclui.

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