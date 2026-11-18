O dicionário britânico Cambridge se opôs aos debates recentes em torno do uso de inteligência artificial e elegeu, nesta quarta-feira, 18, “humano” como a palavra do ano de 2026. O termo definido como “aquele que possui as qualidades, os defeitos e os sentimentos próprios dos seres humanos, em oposição aos deuses, aos animais ou às máquinas” alfineta a definição de IA, que colocou em xeque a ideia do que significa ser humano.

Ao justificar a decisão, o dicionário afirmou que este ano foi marcado por uma série de debates ao redor do mundo acerca do que é ser humano em um momento em que “a IA está tornando cada vez mais tênues as fronteiras entre pessoas e máquinas”. A publicação ainda citou manifestações públicas de intelectuais para reforçar o argumento, como a declaração do vencedor do Prêmio Nobel Geoffrey Hinton: “Estamos criando seres alienígenas. Estou disposto a ser egoísta e escolher os seres humanos”.

O dicionário também destacou o crescimento das deepfakes criadas por inteligência artificial e a reação a esse tipo de tecnologia, capaz de simular seres humanos, por parte de celebridades como Taylor Swif e Matthew McConaughey, que já chegaram a registrar marcas para proteger suas vozes e imagens contra o uso não autorizado de IA.

O lexicógrafo do Dicionário Cambridge, Colin McIntosh, acrescentou que “a IA está mudando a maneira como falamos sobre o que significa ser humano”. Segundo ele, “o aumento recente de expressões compostas, como ‘feito por humanos’, destaca como a palavra passou a diferenciar obras ou características produzidas por pessoas daquelas geradas pela inteligência artificial.” O estudioso finalizou dizendo que foi o “interesse renovado pela ideia de ser humano que captou o espírito do nosso tempo.”

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