DiCaprio e mais atores de Hollywood reforçam campanha contra Bolsonaro

Leonardo DiCaprio, novo amigo de Anitta, reforçou uma campanha, em português nas redes sociais, convocando os jovens brasileiros a tirar o título de eleitor. O movimento, que ecoa outro nos mesmos moldes nos Estados Unidos no ano passado, para tirar Donald Trump do poder com a ajuda da Geração Z, é uma direta contra Jair Bolsonaro – velho desafeto do ator e ativista americano. “É lindo ver a juventude brasileira assumindo a defesa da democracia e do planeta #TiraOTituloHoje”, escreveu DiCaprio no Twitter. “Os jovens de 16 e 17 anos têm o poder de ajudar a construir o futuro do Brasil. Para exercer esse poder, você precisa se cadastrar pra votar até às 23:59 de hoje”, disse o ator na rede, com um link para um site com informações sobre a regularização do título.

Mark Ruffalo, conhecido por interpretar o Hulk no universo Marvel, também mobilizou seus seguidores, escrevendo em português. “Que lindo ver os jovens reagindo, muitos vídeos incríveis! Continuem mandando, o prazo é quarta agora, 4 de maio”, postou ele ontem. Mark Hamill, astro de Star Wars, foi ainda mais explícito ao marcar o ex-presidente Lula em uma postagem celebrando o “May the 4th be with you” — referência aos filmes intergalácticos que cravou o dia 4 de maio como o Dia Star Wars. “A Força é forte com este aqui. Desejando a Lula tudo de bom para sua nobre missão”, escreveu ele com uma foto do político brasileiro.

