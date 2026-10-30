Diante de atores, Angélica alfineta fuga de Flávio Bolsonaro

A fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil virou motivo de piada no programa Angélica Ao Vivo, exibido pelo GNT nesta quinta-feira, 29. Durante um quadro dedicado às notícias da semana, Angélica lançou uma provocação aos convidados: “Candidato à Presidência perde a eleição e dois dias depois foge do país”. Em seguida, perguntou se a notícia havia bombado ou passado batido. Eduardo Sterblitch entrou na brincadeira: “Ele passou batido”. Foi então que Letícia Colin, protagonista da novela Quem Ama Cuida, fez um comentário que arrancou risadas: “A gente tem cara de pau, mas tem gente que tem cara de madeira”.

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