Fundada pelos Beatles em 1968, a empresa de multimídia Apple Corps reconheceu oficialmente o dia 25 de junho como Dia Mundial dos Beatles. A data, que foi criada por fãs em 2009, celebra o dia em que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr entraram no Estúdio Um do Abbey Road Studios, em Londres, para fazer a primeira transmissão internacional via satélite da história.

Na ocasião, a música All You Need Is Love foi apresentada ao vivo como parte do programa Our World da BBC, em 1967, chegando a alcançar cerca de 400 milhões de pessoas ao redor do mundo. Além do marco da data, também será disponibilizada uma versão em cores e gratuita da performance. Está será a primeira vez que o show estará disponível online.

A ideia da celebração foi originalmente dada por Faith Cohen, uma fã de longa data da banda. Há quase duas décadas, a data tem sido uma maneira não oficial de os admiradores celebrarem os músicos britânicos. Na última semana, o CEO da Apple Corps, Tom Greene, elogiou a iniciativa e enviou uma carta à Cohen, explicando por que desejavam reconhecer oficialmente a ocasião.

Agora oficializada, a celebração irá reunir fãs em eventos online e presenciais ao redor do globo. “Mais do que nunca, a mensagem dos Beatles e de All You Need Is Love fala de algo vital para a comunidade, a conexão e o poder de unir as pessoas”, escreveu Green. “É isso que torna o Dia Mundial dos Beatles tão especial. Ele pede apenas que as pessoas, onde quer que estejam, parem, ouçam e compartilhem um pouco de alegria”, completou.

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