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Cultura

Dia dos namorados: três filmes para ver a dois no escurinho do cinema

Circuito comercial oferece não só estreias, como relançamentos de clássicos românticos

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 12 jun 2026, 11h48
Uma mulher negra sorridente, de vestido branco, corre em primeiro plano em uma vinícola, enquanto um homem negro de camisa vermelha a segue, sorrindo
Regé-Jean Page e Halle Bailey em 'Eu & Você na Toscana' (Imagem Filmes/Divulgação)
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Dia dos namorados: três filmes para ver a dois no escurinho do cinema Priorize VEJA no Google

Nesta sexta-feira 12, milhares de pombinhos brasileiros vão ao escurinho do cinema para comemorar o Dia dos Namorados, e o clima pode ficar ainda mais romântico conforme o longa selecionado. Entre estreias e clássicos que voltam a estar em cartaz para a efeméride, confira as três melhores opções:

Eu & Você na Toscana

Depois de conhecer um italiano charmoso, a americana Anna (Halle Bailey) fica convencida de que deve viajar até a Toscana e ficar hospedada gratuitamente na casa que ele lhe garantiu estar vazia. Uma vez lá, no entanto, uma série de desentendidos faz com que os entes do europeu achem que a jovem é sua noiva. Encurralada, ela tenta sustentar a mentira pelo resto da estadia, mas o plano é dificultado quando ela se apaixona por outro membro da família, Michael (Regé-Jean Page, galã mais conhecido pela primeira temporada de Bridgerton).

Um Lugar Chamado Notting Hill

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Devido ao Dia dos Namorados, a Universal Pictures colocará este clássico de 1999 em circuito comercial mais uma vez. As sessões ocorrem ao longo do final de semana e pretendem encantar tanto fãs de longa data, quanto aqueles que jamais assistiram ao romance entre a estrela de cinema Anna Scott (Julia Roberts) e o livreiro William Thacker (Hugh Grant). Impossível não sentir o coração mole ao ouvir a protagonista dizer: “Sou apenas uma garota, parada na frente de um garoto, pedindo que ele a ame”.

Antes do Amanhecer

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Não só Notting Hill foi resgatado em nome do amor. Dirigido por Richard Linklater, Antes do Amanhecer também terá sessões especiais neste Dia dos Namorados, a fim de comover o público com o primeiro e inusitado encontro entre o americano Jesse (Ethan Hawke) e a francesa Celine (Julie Delpy) dentro de um trem, que leva ambos à decisão impulsiva de fazer escala em Viena e aproveitar uma madrugada inteira a dois, dentro da qual o par transborda química.

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