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Cultura

Dia do Cinema Brasileiro: o streaming gratuito que exibe dezenas de clássicos do país

'Tela Brasil' foi lançado pelo governo federal em 30 de maio e disponibiliza longas como 'A Hora da Estrela' e 'Deus e o Diabo na Terra do Sol'

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 09h00
Jovem mulher de pele clara e cabelos castanhos ondulados, com um grampo branco, olha para a frente com olhos marejados, vestindo uma blusa estampada em tons de cinza e branco, em um cenário externo com gramado verde e árvores desfocadas ao fundo
Marcélia Cartaxo como Macabéa em 'A Hora da Estrela' (//Reprodução)
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Dia do Cinema Brasileiro: o streaming gratuito que exibe dezenas de clássicos do país Priorize VEJA no Google

Nesta sexta-feira, 19, é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro, 128 anos depois da primeira vez em que imagens foram captadas por um cinematógrafo dentro do país. Para além da boa fase que o setor passa, após dois anos consecutivos de indicações ao Oscar, com Ainda Estou Aqui (2024) e O Agente Secreto (2025), há mais um motivo para comemorar: o streaming gratuito Tela Brasil está disponível desde 30 de maio e oferece 550 obras nacionais, algumas das quais são clássicos da maior estirpe.

Que filmes ver no Tela Brasil?

A curadoria do serviço traça um bom panorama da história do cinema nacional, a começar por diversos longas dirigidos pelo lendário Glauber Rocha, essencial a qualquer cinéfilo do país, como Barravento (1962), Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e Terra em Transe (1967). Da mesma década, também vale conferir o melancólico São Paulo, Sociedade Anônima (1965), dirigido por Luiz Sergio Person, retrato atemporal da vida na metrópole.

Homem de camisa clara e gravata escura tem a boca coberta por uma mão, simbolizando censura. Ao lado, uma mulher de cabelo escuro e um homem loiro observam. Ao fundo, outro homem barbudo e um homem negro. A cena é em preto e branco, com um microfone visível, sugerindo um protesto ou evento público
Cena de ‘Terra em Transe’, clássico sobre um jornalista em busca de soluções para uma nação fictícia muito similar ao Brasil (//Reprodução)

Estão também disponíveis dois títulos nacionais que concorreram ao Oscar de melhor filme internacional: O Quatrilho (1995), O Que É Isso, Companheiro (1997), além de Orfeu Negro (1959), projeto ítalo-franco-brasileiro que arrematou a categoria. Outros destaques do catálogo são sucessos de público como A Hora da Estrela (1985), Carandiru (2003), Olga (2004), Cinema, Aspirinas e Urubus (2005) e O Menino e o Mundo (2013).

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Como acessar o Tela Brasil

Inteiramente gratuito, o serviço exige apenas o nome de usuário e senha do site gov.br. Após acessar a plataforma, é possível acrescentar filmes às próprias listas personalizadas, assim como selecionar fotos de perfil tiradas de filmes brasileiros e selecionar preferências entre ficção, documentários, animações e cinema experimental.

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