Dez dicas para alcançar o sucesso de Robert Iger, CEO da Disney há 15 anos

Poucos executivos construíram uma reputação tão sólida nos últimos anos quanto o americano Robert Iger. Desde 2005 no comando da The Walt Disney Company, Iger tem no currículo feitos notáveis. Ele se orgulha de ter convencido o irascível Steve Jobs, fundador da Apple, a vender a Pixar para a Disney, em um dos negócios mais rumorosos da história da indústria do entretenimento. Foi dele a ideia de incorporar ao portfólio da empresa ícones como Marvel e Lucasfilm, além de ter levado a Disney a enveredar para o ramo do streaming. Conhecido pela ponderação, Iger chegou a ser cotado para sair candidato à Presidência dos Estados Unidos em 2016, mas a ideia não vingou. Com a aposentadoria prevista para 2021, lançou recentemente o livro Onde os Sonhos Acontecem, que trata de seus quinze anos como CEO da Disney. Na obra, elenca os princípios (veja no quadro) que o ajudaram a transformar uma empresa estagnada em colosso que lidera diversas áreas de negócios.

Publicado em VEJA de 19 de agosto de 2020, edição nº 2700