Destaque em ‘Quem ama cuida’, Guilherme Piva quase seguiu outra profissão

Gaúcho, Guilherme Piva, 52 anos construiu uma trajetória marcada pela versatilidade no teatro, na televisão e no cinema. Ator e diretor teatral, iniciou a carreira nos palcos e ganhou projeção na TV, destacando-se em Xica da Silva (1996) na extinta TV Manchete. Além de interpretar o mordomo Edvaldo em Quem ama cuida, dirige a peça Visitando o Sr. Green, em cartaz no Teatro Vannucci, no Rio. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), o ator conta, entre outros assuntos, como chegou a essa profissão.

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“Queria ser publicitário. Queria muito, muito mesmo. Morei no Rio Grande do Sul, depois fui para Brasília por oito anos e em Porto Alegre dois anos. Me lembro de gostar de slogan e de visual. Sempre pensei em slogans. E aí me lembro que tinha um festival de publicidade em Porto Alegre e que eu não tinha idade para entrar, mas falsifiquei carteirinha. Lembro de ver uns comerciais sentado, assim, falando ‘que coisa mais genial, quero fazer isso’. Gostava desse lugar de criação. Mas aí acabei indo para o Direito. Meu pai queria muito que eu fosse advogado e resolvi fazer faculdade. Ao vir para o Rio de Janeiro, vi um anúncio do jornal da CAL. Nunca passou pela minha cabeça ser ator, não era uma questão… Era muito tímido, não tinha coragem de nada”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimento: Hotel Nacional e Elev Comunicação / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).