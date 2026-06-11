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Cultura

Depois de Taylor Swift, João Gomes lança música para ‘Toy Story 5’

Cantor pernambucano temperou o clássico 'Amigo Estou Aqui' com seu forró característico

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 12h24
Três jovens músicos em um palco escuro com fundo de brinquedos gigantes iluminados. O do centro, sorrindo, veste macacão bege e boné estampado. À esquerda, um jovem toca um tambor verde transparente. À direita, outro toca um acordeão branco.
João Gomes no parque de diversões Hollywood Studios, do complexo Disney World  (Walt Disney Studios/Divulgação)
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Depois de Taylor Swift, João Gomes lança música para ‘Toy Story 5’ Priorize VEJA no Google

O cantor pernambucano João Gomes divulgou nesta semana sua versão do clássico Amigo Estou Aqui, lançado por Zé da Viola em 1995 como parte da trilha sonora brasileira do primeiro Toy Story. A faixa é medida promocional de Toy Story 5, que chega aos cinemas em 18 de junho, mas não está inclusa no filme em si — diferente de I Knew It, I Knew You, de Taylor Swift, que embala uma cena do longa.

Para além de gravar a releitura, João Gomes filmou um clipe musical em dois cenários: o parque de diversões Hollywood Studios, em Orlando, na Flórida, e os estúdios da Pixar, que ficam na Califórnia.

Toy Story 5 marca os 30 anos da franquia e volta o protagonismo para a boneca Jessie, vaqueira de plástico que é um dos brinquedos favoritos da garota Bonnie. Agora com 8 anos, no entanto, a menina passa a se sentir afastada de seus colegas, já imersos em dispositivos eletrônicos, e acaba cedendo a um tablet infantil, chamado Lilypad. O que acontece em seguida é uma guerra entre itens analógicos e softwares avançados, envolvendo Woody, Buzz Lightyear e mais personagens já amados pelo público. Na versão nacional, o tablet ganha voz de Maisa Silva.

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