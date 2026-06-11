Depois de Taylor Swift, João Gomes lança música para ‘Toy Story 5’
Cantor pernambucano temperou o clássico 'Amigo Estou Aqui' com seu forró característico
O cantor pernambucano João Gomes divulgou nesta semana sua versão do clássico Amigo Estou Aqui, lançado por Zé da Viola em 1995 como parte da trilha sonora brasileira do primeiro Toy Story. A faixa é medida promocional de Toy Story 5, que chega aos cinemas em 18 de junho, mas não está inclusa no filme em si — diferente de I Knew It, I Knew You, de Taylor Swift, que embala uma cena do longa.
Para além de gravar a releitura, João Gomes filmou um clipe musical em dois cenários: o parque de diversões Hollywood Studios, em Orlando, na Flórida, e os estúdios da Pixar, que ficam na Califórnia.
Toy Story 5 marca os 30 anos da franquia e volta o protagonismo para a boneca Jessie, vaqueira de plástico que é um dos brinquedos favoritos da garota Bonnie. Agora com 8 anos, no entanto, a menina passa a se sentir afastada de seus colegas, já imersos em dispositivos eletrônicos, e acaba cedendo a um tablet infantil, chamado Lilypad. O que acontece em seguida é uma guerra entre itens analógicos e softwares avançados, envolvendo Woody, Buzz Lightyear e mais personagens já amados pelo público. Na versão nacional, o tablet ganha voz de Maisa Silva.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial