Depois de dois anos, Brasil volta a marcar presença no Festival de Veneza

Entre os dias 2 e 12 de setembro, acontece a 83ª edição do Festival de Cinema de Veneza. Nesta quinta-feira, 23, o evento divulgou a seleção oficial dos 20 filmes indicados ao Leão de Ouro, principal prêmio da cerimônia. Dois anos após o sucesso de Ainda Estou Aqui, que levou o troféu de Melhor Roteiro, o Brasil volta a marcar presença na premiação, com o longa Retorno a Buenos Aires, dirigido por Marco Bechis.

Coproduzido entre Itália e Brasil, o filme conversa com a experiência do próprio diretor, que foi sequestrado e preso durante a ditadura militar argentina. A trama acompanha Mariano Guerra (Adriano Giannini), um homem que precisa retornar à capital argentina após 33 anos vivendo na Itália para testemunhar no julgamento dos militares responsáveis por seu sequestro e tortura durante a ditadura militar no país. Hospedado no Ministério da Justiça, ao lado de outros sobreviventes da época, o protagonista revive lembranças da repressão sofrida. O elenco também conta com os brasileiros Paula Cohen e Eduardo Hoy em papéis de destaque, além das argentinas Ana Celentano, Vero Gerez e Olivia Nuss.

A parceria entre Brasil e Itália reúne as produtoras 34 Filmes, de Brasília, e as italianas Fandango, 39Films, Karta Film e Rai Cinema. Segundo Cibele Amaral, produtora responsável pelo lona, o filme está “completamente atualizado com os grandes dramas” atuais do mundo.

A produção que irá abrir o festival será Ink, de Danny Boyle, que também foi indicada à categoria principal. Os principais destaques da seleção incluem os trabalhos de cineastas como Martin McDonagh, Werner Herzog, Hirokazu Kore-eda e Nanni Moretti.

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Confira todos os filmes que irão disputar o Leão de Ouro:

A Câmara de Eco , de Andrea Pallaoro – Itália

, de Andrea Pallaoro – Itália Acontecerá Esta Noite , de Nanni Moretti – Itália

, de Nanni Moretti – Itália Bucking Fastard , de Werner Herzog – Estados Unidos

, de Werner Herzog – Estados Unidos Bunker , de Florian Zeller – Espanha e França

, de Florian Zeller – Espanha e França Company , de Casey Affleck – Estados Unidos

, de Casey Affleck – Estados Unidos Dau , de Ilya Khrzhanovsky – Rússia, França, Alemanha, Suécia, Países Baixos e Ucrânia

, de Ilya Khrzhanovsky – Rússia, França, Alemanha, Suécia, Países Baixos e Ucrânia Ga-Neung-Han Sa-Rang (Amor Possível) , de Lee Chang-dong – Coreia do Sul

, de Lee Chang-dong – Coreia do Sul Horário Nobre , de Lance Oppenheim – Estados Unidos

, de Lance Oppenheim – Estados Unidos Il Fuoco Che Ti Porti Dentro , de Edoardo De Angelis – Itália

, de Edoardo De Angelis – Itália Ink , de Danny Boyle (filme de abertura) – Reino Unido, França e Estados Unidos

, de Danny Boyle (filme de abertura) – Reino Unido, França e Estados Unidos Kami Nour (Um Pouco de Luz) , de Ali Asgari – Irã, Suíça, Itália, Canadá e Turquia

, de Ali Asgari – Irã, Suíça, Itália, Canadá e Turquia Kvinde Ukendt (Mulher Desconhecida) , de May El-Toukhy – Dinamarca, Letônia e Suécia

, de May El-Toukhy – Dinamarca, Letônia e Suécia L’Estranea , de Paolo Strippoli – Itália, Bélgica e França

, de Paolo Strippoli – Itália, Bélgica e França Olhe para Trás , de Hirokazu Kore-eda – Japão

, de Hirokazu Kore-eda – Japão Ritorno a Buenos Aires , de Marco Bechis – Brasil, Itália

, de Marco Bechis – Brasil, Itália Un Bon Petit Soldat (Um Bom Soldado) , de Stéphane Brizé – França

, de Stéphane Brizé – França Un Peu Avant Minuit (Um Pouco Antes da Meia-Noite) , de Nicolas Pariser – França

, de Nicolas Pariser – França 15/18 (Um Lugar para Curar) , de Cédric Kahn – França

, de Cédric Kahn – França Sr. Nelson, o Senhor Matou Pessoas? , de Shinya Tsukamoto – Japão, Estados Unidos

, de Shinya Tsukamoto – Japão, Estados Unidos Wild Horse Nine, de Martin McDonagh – Reino Unidos, Estados Unidos

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