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Cultura

Depois de dois anos, Brasil volta a marcar presença no Festival de Veneza

Longa dirigido por Marco Bechis foi selecionado entre os 20 indicados à premiação do Leão de Ouro

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 15h55 | Atualizado em 24 jul 2026, 16h56
Homem de meia-idade, com cabelos escuros e molhados, olha fixamente para seu reflexo em um espelho quebrado, com uma expressão de angústia. Seu rosto e ombros estão molhados, sugerindo que ele acabou de sair do banho. O fundo é um banheiro com azulejos claros e iluminação suave
Cena de 'Retorno a Buenos Aires' (./Divulgação)
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Depois de dois anos, Brasil volta a marcar presença no Festival de Veneza Priorizar nos meus resultados Google

Entre os dias 2 e 12 de setembro, acontece a 83ª edição do Festival de Cinema de Veneza. Nesta quinta-feira, 23, o evento divulgou a seleção oficial dos 20 filmes indicados ao Leão de Ouro, principal prêmio da cerimônia. Dois anos após o sucesso de Ainda Estou Aqui, que levou o troféu de Melhor Roteiro, o Brasil volta a marcar presença na premiação, com o longa Retorno a Buenos Aires, dirigido por Marco Bechis.

Coproduzido entre Itália e Brasil, o filme conversa com a experiência do próprio diretor, que foi sequestrado e preso durante a ditadura militar argentina. A trama acompanha Mariano Guerra (Adriano Giannini), um homem que precisa retornar à capital argentina após 33 anos vivendo na Itália para testemunhar no julgamento dos militares responsáveis por seu sequestro e tortura durante a ditadura militar no país. Hospedado no Ministério da Justiça, ao lado de outros sobreviventes da época, o protagonista revive lembranças da repressão sofrida. O elenco também conta com os brasileiros Paula Cohen e Eduardo Hoy em papéis de destaque, além das argentinas Ana Celentano, Vero Gerez e Olivia Nuss.

A parceria entre Brasil e Itália reúne as produtoras 34 Filmes, de Brasília, e as italianas Fandango, 39Films, Karta Film e Rai Cinema. Segundo Cibele Amaral, produtora responsável pelo lona, o filme está “completamente atualizado com os grandes dramas” atuais do mundo.

A produção que irá abrir o festival será Ink, de Danny Boyle, que também foi indicada à categoria principal. Os principais destaques da seleção incluem os trabalhos de cineastas como Martin McDonagh, Werner Herzog, Hirokazu Kore-eda e Nanni Moretti.

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Confira todos os filmes que irão disputar o Leão de Ouro:

  • A Câmara de Eco, de Andrea Pallaoro – Itália
  • Acontecerá Esta Noite, de Nanni Moretti – Itália
  • Bucking Fastard, de Werner Herzog – Estados Unidos
  • Bunker, de Florian Zeller – Espanha e França
  • Company, de Casey Affleck – Estados Unidos
  • Dau, de Ilya Khrzhanovsky – Rússia, França, Alemanha, Suécia, Países Baixos e Ucrânia
  • Ga-Neung-Han Sa-Rang (Amor Possível), de Lee Chang-dong – Coreia do Sul
  • Horário Nobre, de Lance Oppenheim – Estados Unidos
  • Il Fuoco Che Ti Porti Dentro, de Edoardo De Angelis – Itália
  • Ink, de Danny Boyle (filme de abertura) – Reino Unido, França e Estados Unidos
  • Kami Nour (Um Pouco de Luz), de Ali Asgari – Irã, Suíça, Itália, Canadá e Turquia
  • Kvinde Ukendt (Mulher Desconhecida), de May El-Toukhy – Dinamarca, Letônia e Suécia
  • L’Estranea, de Paolo Strippoli – Itália, Bélgica e França
  • Olhe para Trás, de Hirokazu Kore-eda – Japão
  • Ritorno a Buenos Aires, de Marco Bechis – Brasil, Itália
  • Un Bon Petit Soldat (Um Bom Soldado), de Stéphane Brizé – França
  • Un Peu Avant Minuit (Um Pouco Antes da Meia-Noite), de Nicolas Pariser – França
  • 15/18 (Um Lugar para Curar), de Cédric Kahn – França
  • Sr. Nelson, o Senhor Matou Pessoas?, de Shinya Tsukamoto – Japão, Estados Unidos
  • Wild Horse Nine, de Martin McDonagh – Reino Unidos, Estados Unidos
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