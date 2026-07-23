Depois de dois anos, Brasil volta a marcar presença no Festival de Veneza
Longa dirigido por Marco Bechis foi selecionado entre os 20 indicados à premiação do Leão de Ouro
Entre os dias 2 e 12 de setembro, acontece a 83ª edição do Festival de Cinema de Veneza. Nesta quinta-feira, 23, o evento divulgou a seleção oficial dos 20 filmes indicados ao Leão de Ouro, principal prêmio da cerimônia. Dois anos após o sucesso de Ainda Estou Aqui, que levou o troféu de Melhor Roteiro, o Brasil volta a marcar presença na premiação, com o longa Retorno a Buenos Aires, dirigido por Marco Bechis.
Coproduzido entre Itália e Brasil, o filme conversa com a experiência do próprio diretor, que foi sequestrado e preso durante a ditadura militar argentina. A trama acompanha Mariano Guerra (Adriano Giannini), um homem que precisa retornar à capital argentina após 33 anos vivendo na Itália para testemunhar no julgamento dos militares responsáveis por seu sequestro e tortura durante a ditadura militar no país. Hospedado no Ministério da Justiça, ao lado de outros sobreviventes da época, o protagonista revive lembranças da repressão sofrida. O elenco também conta com os brasileiros Paula Cohen e Eduardo Hoy em papéis de destaque, além das argentinas Ana Celentano, Vero Gerez e Olivia Nuss.
A parceria entre Brasil e Itália reúne as produtoras 34 Filmes, de Brasília, e as italianas Fandango, 39Films, Karta Film e Rai Cinema. Segundo Cibele Amaral, produtora responsável pelo lona, o filme está “completamente atualizado com os grandes dramas” atuais do mundo.
A produção que irá abrir o festival será Ink, de Danny Boyle, que também foi indicada à categoria principal. Os principais destaques da seleção incluem os trabalhos de cineastas como Martin McDonagh, Werner Herzog, Hirokazu Kore-eda e Nanni Moretti.
Confira todos os filmes que irão disputar o Leão de Ouro:
- A Câmara de Eco, de Andrea Pallaoro – Itália
- Acontecerá Esta Noite, de Nanni Moretti – Itália
- Bucking Fastard, de Werner Herzog – Estados Unidos
- Bunker, de Florian Zeller – Espanha e França
- Company, de Casey Affleck – Estados Unidos
- Dau, de Ilya Khrzhanovsky – Rússia, França, Alemanha, Suécia, Países Baixos e Ucrânia
- Ga-Neung-Han Sa-Rang (Amor Possível), de Lee Chang-dong – Coreia do Sul
- Horário Nobre, de Lance Oppenheim – Estados Unidos
- Il Fuoco Che Ti Porti Dentro, de Edoardo De Angelis – Itália
- Ink, de Danny Boyle (filme de abertura) – Reino Unido, França e Estados Unidos
- Kami Nour (Um Pouco de Luz), de Ali Asgari – Irã, Suíça, Itália, Canadá e Turquia
- Kvinde Ukendt (Mulher Desconhecida), de May El-Toukhy – Dinamarca, Letônia e Suécia
- L’Estranea, de Paolo Strippoli – Itália, Bélgica e França
- Olhe para Trás, de Hirokazu Kore-eda – Japão
- Ritorno a Buenos Aires, de Marco Bechis – Brasil, Itália
- Un Bon Petit Soldat (Um Bom Soldado), de Stéphane Brizé – França
- Un Peu Avant Minuit (Um Pouco Antes da Meia-Noite), de Nicolas Pariser – França
- 15/18 (Um Lugar para Curar), de Cédric Kahn – França
- Sr. Nelson, o Senhor Matou Pessoas?, de Shinya Tsukamoto – Japão, Estados Unidos
- Wild Horse Nine, de Martin McDonagh – Reino Unidos, Estados Unidos
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial