Depois de Capital Inicial, Vanessa da Mata canta ‘Que País É Este’ no Rock in Rio
Versão de música do Legião Urbana foi acompanhada de gritos em apoio a Lula pela plateia, nesta segunda-feira, 7
Vanessa da Mata abriu o Palco Sunset do Rock in Rio, nesta segunda-feira,7. Durante o show, apresentou um cover de Que País É Este. A canção, original do Legião Urbana, já tinha sido apresentada pelo Capital Inicial no mesmo palco na sexta-feira, 4, entre protestos de Dinho Ouro Preto sobre o Supremo Tribunal Federal (STF) e Daniel Vorcaro.
Diferente do vocalista, a cantora mato-grossense não fez discursos ou comentários políticos durante a apresentação. Mas o cover foi suficiente para que a plateia entoasse “Ole Ole Ola Lula, Lula”. Na transmissão ao vivo, o Multishow rapidamente tirou as imagens de Vanessa da Mata da tela, deixando apenas a paisagem do Palco Mundo com montanhas ao fundo. O áudio ainda deixava ouvir o coro do público.
Depois de participações especiais, esta é a primeira vez de Vanessa da Mata no line-up do Rock in Rio. A cantora apresentou sucessos como Não Me Deixe Só, Amado e Boa Sorte/Good Luck. O show ainda contou com participação de Rubel. Juntos, eles cantaram Ainda Bem e Medo Bobo.