‘Depois Daquele Ano’: conheça a nova adaptação que chega ao Prime Video

Baseada no best-seller Depois Daquele Verão, da autora Carley Fortune, a nova série do Prime Video Depois Daquele Ano chega ao streaming nesta quarta-feira, 10 de junho. A trama, que se tornou um sucesso global nas redes sociais, será adaptada em oito episódios, lançados simultaneamente na plataforma.

A história acompanha a relação de Percy (Sadie Soverall) e Sam (Matt Cornett) ao longo de seis anos e uma semana na cidade fictícia de Barry’ Bay, localizada na beira de um lago. Em uma mistura entre romance e nostalgia, o romance fala sobre primeiros amores e tomadas de decisões que deixam marcas duradouras na vida dos protagonistas.

O livro que inspira a série se tornou um verdadeiro fenômeno ao redor do mundo, chegando a permanecer por 16 semanas na lista de mais vendidos do The New York Times. Com mais de 1 milhão de cópias vendidas, o título soma mais de 80 milhões de visualizações no TikTok.

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