🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

‘Depois Daquele Ano’: conheça a nova adaptação que chega ao Prime Video

História é baseada no sucesso 'Depois Daquele Verão', escrito por Carley Fortune

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 17h03
Jovem ruiva de biquíni marrom e toalha azul abraça um rapaz de camiseta verde e shorts rosa, ambos sentados em um local rochoso, com a garota encostada no ombro dele e sorrindo
Cena de 'Depois Daquele Ano', nova adaptação do Prime Video (Prime Video/Reprodução)
Continua após publicidade
‘Depois Daquele Ano’: conheça a nova adaptação que chega ao Prime Video Priorize VEJA no Google

Baseada no best-seller Depois Daquele Verão, da autora Carley Fortune, a nova série do Prime Video Depois Daquele Ano chega ao streaming nesta quarta-feira, 10 de junho. A trama, que se tornou um sucesso global nas redes sociais, será adaptada em oito episódios, lançados simultaneamente na plataforma.

A história acompanha a relação de Percy (Sadie Soverall) e Sam (Matt Cornett) ao longo de seis anos e uma semana na cidade fictícia de Barry’ Bay, localizada na beira de um lago. Em uma mistura entre romance e nostalgia, o romance fala sobre primeiros amores e tomadas de decisões que deixam marcas duradouras na vida dos protagonistas.

O livro que inspira a série se tornou um verdadeiro fenômeno ao redor do mundo, chegando a permanecer por 16 semanas na lista de mais vendidos do The New York Times. Com mais de 1 milhão de cópias vendidas, o título soma mais de 80 milhões de visualizações no TikTok.

Continua após a publicidade

 

Siga

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
livro
prime video
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).