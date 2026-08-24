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Cultura

Denzel Washington fala sobre estar sóbrio há mais de 10 anos

Ator manteve hábito de beber vinho diariamente por 15 anos

Por Giovanna Fraguito 24 ago 2026, 16h11 | Atualizado em 24 ago 2026, 16h17
Denzel Washington em 'Gladiador 2' -
Denzel Washington em 'Gladiador 2' -  (//Divulgação)
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Denzel Washington fala sobre estar sóbrio há mais de 10 anos Priorizar nos meus resultados Google

Denzel Washington, 71, falou sobre mudanças que adotou na rotina em busca de um envelhecimento saudável. Em entrevista de capa à revista Esquire, o vencedor do Oscar revelou que parou de beber aos 60 anos. Segundo o ator, o hábito começou no fim dos anos 1990 e se estendeu por cerca de 15 anos, quando bebia vinho praticamente todos os dias, apesar de não se considerar viciado nesta época.

Ele sempre foi apaixonado pela bebida e, em 1999, chegou a construir uma adega com capacidade para 10 mil garrafas. Com o passar do tempo, porém, percebeu que seu consumo havia aumentado consideravelmente e chegava a beber duas garrafas de vinho por dia.

“Vinho era a minha paixão e estava abrindo garrafas de 4 mil dólares só porque era o que tinha sobrado. E depois, naqueles anos, ligava para a Gil Turner’s Fine Wines & Spirits na Sunset Boulevard e dizia: ‘Me mandem duas garrafas, o melhor disso ou daquilo’. E minha esposa dizia: ‘Por que você só pede duas?’. Respondia: ‘Porque se pedir mais, vou beber mais’. Então, me limitava a duas garrafas e bebia as duas ao longo do dia. Causei muitos danos ao meu corpo. Veremos. Estou sóbrio. Parei aos 60 e não bebi nem um pouquinho desde então. As coisas estão se abrindo para mim agora. É real. E está tudo bem. Este é o último capítulo — se eu viver mais 30, o que quero fazer? Minha mãe viveu até os 97”, afirmou. Além de ter deixado o álcool, o ator passou a cuidar mais da alimentação e iniciou um trabalho regular com um personal trainer. 

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