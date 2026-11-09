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Cultura

Denzel Washington e Robert Pattinson estrelam filme de Fernando Meirelles na Netflix

Produção dirigida pelo brasileiro indicado ao Oscar, O Assalto chega à plataforma em janeiro de 2027 e acompanha um roubo milionário

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 15h10 | Atualizado em 9 nov 2026, 15h11
Um homem de terno marrom e uma mulher de blusa escura, ambos com expressão de surpresa e olhando para cima, agachados em uma cozinha industrial com forno aceso ao fundo
Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones em O Assalto  (Reprodução/Netflix)
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Denzel Washington e Robert Pattinson estrelam filme de Fernando Meirelles na Netflix Priorize VEJA no Google

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 9, as primeiras imagens de O Assalto, novo filme dirigido por Fernando Meirelles, cineasta brasileiro indicado ao Oscar. Estrelada por Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones, a produção aposta em uma trama de suspense e crime ambientada em Nova York. O longa tem estreia marcada para 15 de janeiro de 2027, exclusivamente na plataforma de streaming.

Na história, Pattinson interpreta Noah, um ex-capitão do Exército que tenta reconstruir a vida depois de deixar a carreira militar. A rotina do personagem muda quando ele recebe uma proposta de Christian Carter (Washington), criminoso experiente que planeja realizar um dos roubos mais ambiciosos já concebidos, tendo como cenário um banco no coração de Manhattan.

O plano, inicialmente apresentado como uma operação meticulosa, ganha uma dimensão pessoal quando Noah descobre que sua namorada, Rose (Edgar-Jones), trabalha justamente na instituição financeira escolhida como alvo. A coincidência transforma o assalto em uma situação ainda mais delicada e coloca o protagonista diante de um dilema: seguir adiante com a operação ou proteger alguém que pode se tornar uma das principais vítimas do crime.

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O elenco reúne ainda Danai Gurira, Sean Harris, Moisés Arias e Justin Kirk. A combinação de nomes conhecidos de Hollywood com a direção de Meirelles coloca O Assalto entre os lançamentos internacionais da Netflix previstos para 2027. O diretor brasileiro é conhecido por trabalhos como Cidade de Deus (2002), que recebeu quatro indicações ao Oscar, e Dois Papas (2019), também reconhecido pela Academia.

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A produção promete explorar os conflitos entre confiança, ambição e lealdade em uma operação criminosa que sai do controle à medida que interesses pessoais entram em jogo. Com Denzel Washington no papel do mentor do assalto e Robert Pattinson como o homem dividido entre o plano e a própria vida, o filme chega à Netflix em 15 de janeiro de 2027.

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Confira as imagens do filme:

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Fernando Meirelles
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