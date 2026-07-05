Denilson, na Globo, leva ‘bronca’ de Mauro Naves durante transmissão no SBT

Mauro Naves viveu um momento inusitado enquanto entrava ao vivo no SBT, neste domingo, 5. O repórter participava do Torcida SBT, apresentado por Tiago Leifert, quando teve que pedir a Denilson, comentarista da TV Globo, falar mais baixo. A voz do ex-jogador apareceu na transmissão da rede de televisão paulista.

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“Denilson, Tiago Leifert está pedindo para você falar um pouco mais baixo. Seu comentário está entrando aqui no SBT”, disse o repórter, em tom de brincadeira. O apresentador devolveu no mesmo tom ao pentacampeão mundial. “Está atrapalhando. Quer dominar todos os canais? Fica no seu aí, rapaz”.

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