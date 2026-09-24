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Cultura

Demitido da turnê de Ed Sheeran, Macklemore anuncia shows pró-Palestina

'Free Palestine Tour' possui três datas confirmadas e reverterá valor para crise na Faixa de Gaza

Por Lucas Almeida 24 set 2026, 12h35 | Atualizado em 24 set 2026, 12h51
Homem loiro com bigode e cavanhaque, vestindo camisa vermelha da Bélgica e lenço estampado no pescoço, sorri para a câmera em palco com chamas alaranjadas ao fundo
O cantor Macklemore  (Reprodução/Instagram)
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Demitido da turnê de Ed Sheeran, Macklemore anuncia shows pró-Palestina Priorizar nos meus resultados Google

Macklemore anunciou a Free Palestine Tour, com shows em Dublin, Paris e Londres entre 26 e 30 de outubro. A renda será destinada a organizações de apoio à Palestina. Datas nos Estados Unidos ainda serão divulgadas.

O anúncio chega dez dias depois de o rapper ter sido demitido da turnê de Ed Sheeran, na qual fazia os shows de abertura, por se manifestar a favor da Palestina no palco. “Então, como todos sabem, minha agenda ficou um pouco mais livre”, brincou nesta quinta-feira, 24.

Macklemore declarou apoio a uma Palestina livre no show de 4 de setembro, em Nova Jersey. Na segunda-feira, 14, afirmou ter sido dispensado por pressão das casas de show por onde a turnê ainda passaria. Sheeran evitou tomar partido. “Eu tenho minhas opiniões pessoais sobre esse conflito devastador. O fato de eu escolher não falar publicamente não significa que eu não as tenha, nem que eu não me importe”, disse em comunicado.

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O rapper prometeu convidados no palco da nova turnê, mas não revelou nomes. “Passei a última semana entrando em contato com artistas que se posicionaram e usaram seus palcos para demonstrar solidariedade ao povo palestino, independentemente das consequências”, afirmou, em uma indireta a Sheeran.

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Para ele, houve uma mudança nos últimos três anos. “Ocorreu um despertar coletivo em torno da libertação da Palestina, do poder dos bilionários que tentam censurar esse clamor e do que esperamos dos artistas neste momento. ”

Outros artistas escalados para a turnê de Sheeran, entre eles Aaron Rowe, Lukas Graham, a banda Beoga e Finneas, irmão de Billie Eilish, anunciaram que deixariam de se apresentar em solidariedade a Macklemore. Finneas acompanharia Sheeran nos shows no Brasil, em dezembro.

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