Demitido da turnê de Ed Sheeran, Macklemore anuncia shows pró-Palestina

Ler Resumo





Macklemore anuncia a “Free Palestine Tour” em Dublin, Paris e Londres, com shows beneficentes e renda destinada a organizações de apoio à Palestina. A iniciativa surge após sua demissão da turnê de Ed Sheeran por se manifestar favorável à causa, e o rapper promete convidados especiais que também demonstraram solidariedade.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Macklemore anunciou a Free Palestine Tour, com shows em Dublin, Paris e Londres entre 26 e 30 de outubro. A renda será destinada a organizações de apoio à Palestina. Datas nos Estados Unidos ainda serão divulgadas.

O anúncio chega dez dias depois de o rapper ter sido demitido da turnê de Ed Sheeran, na qual fazia os shows de abertura, por se manifestar a favor da Palestina no palco. “Então, como todos sabem, minha agenda ficou um pouco mais livre”, brincou nesta quinta-feira, 24.

Macklemore declarou apoio a uma Palestina livre no show de 4 de setembro, em Nova Jersey. Na segunda-feira, 14, afirmou ter sido dispensado por pressão das casas de show por onde a turnê ainda passaria. Sheeran evitou tomar partido. “Eu tenho minhas opiniões pessoais sobre esse conflito devastador. O fato de eu escolher não falar publicamente não significa que eu não as tenha, nem que eu não me importe”, disse em comunicado.

O rapper prometeu convidados no palco da nova turnê, mas não revelou nomes. “Passei a última semana entrando em contato com artistas que se posicionaram e usaram seus palcos para demonstrar solidariedade ao povo palestino, independentemente das consequências”, afirmou, em uma indireta a Sheeran.

Continua após a publicidade

Para ele, houve uma mudança nos últimos três anos. “Ocorreu um despertar coletivo em torno da libertação da Palestina, do poder dos bilionários que tentam censurar esse clamor e do que esperamos dos artistas neste momento. ”

Outros artistas escalados para a turnê de Sheeran, entre eles Aaron Rowe, Lukas Graham, a banda Beoga e Finneas, irmão de Billie Eilish, anunciaram que deixariam de se apresentar em solidariedade a Macklemore. Finneas acompanharia Sheeran nos shows no Brasil, em dezembro.

Continua após a publicidade