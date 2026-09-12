Demi Lovato no Rock in Rio hoje: horário e onde assistir ao show

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Demi Lovato retorna ao Rock in Rio neste sábado, 12, às 21h20 no Palco Mundo. A cantora americana, que começou a carreira na infância e ganhou projeção com “Camp Rock”, possui um repertório que transita entre pop, rock e eletrônica, com letras sobre superação. Ela fará outros shows em SP após o festival.

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Demi Lovato retorna ao Rock in Rio neste sábado, 12, quatro anos depois de sua última passagem pelo festival. A cantora americana se apresenta às 21h20, no Palco Mundo.

Demi será a terceira atração do Palco Mundo. Pedro Sampaio abre a programação às 16h40, seguido por J Balvin, às 19h. Depois da cantora americana, o Maroon 5 sobe ao palco às 0h05, já na madrugada de domingo, 13. No Palco Sunset, o último show será o da banda britânica Mumford & Sons, às 22h45.

Quem é Demi Lovato?

Nascida em Albuquerque, no estado americano do Novo México, Demi Lovato começou a carreira artística ainda na infância. A cantora ganhou projeção internacional ao protagonizar o filme Camp Rock, lançado pelo Disney Channel em 2008, e rapidamente iniciou sua trajetória na música.

O primeiro álbum, Don’t Forget, também chegou ao mercado em 2008. Desde então, Demi construiu um repertório que transita entre pop, rock e música eletrônica, com letras frequentemente relacionadas a relacionamentos, identidade, saúde mental e superação.

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Entre seus maiores sucessos estão Skyscraper, Give Your Heart a Break, Heart Attack, Cool for the Summer, Sorry Not Sorry e Confident. Ao longo da carreira, a artista acumulou turnês internacionais, indicações a importantes prêmios da indústria musical e bilhões de reproduções nas plataformas digitais.

A relação de Demi Lovato com o público brasileiro começou ainda nos primeiros anos de sua carreira. Em 2010, a cantora fez apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo durante sua primeira turnê pela América do Sul. Dois anos depois, retornou com shows no Rio, em São Paulo e Belo Horizonte.

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Em 2014, a turnê The Neon Lights Tour passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. Demi também esteve no país em outras turnês e festivais.

A cantora retornou ao Palco Mundo do Rock in Rio em 2022, durante a turnê do álbum Holy Fvck. No ano seguinte, apresentou-se na primeira edição do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

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Depois da apresentação deste sábado no Rock in Rio, Demi ainda fará dois shows no Suhai Music Hall, em São Paulo, nos dias 15 e 16 de setembro.

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Onde assistir ao show de Demi Lovato no Rock in Rio?

O show de Demi Lovato no Rock in Rio será transmitido ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay. A apresentação está marcada para as 21h20 deste sábado, no Palco Mundo.