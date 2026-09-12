Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Cultura

Demi Lovato no Rock in Rio hoje: horário e onde assistir ao show

Cantora americana se apresenta no Palco Mundo antes do Maroon 5

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 09h00
Demi Lovato em show no The Town, em São Paulo
Demi Lovato em show no The Town, em São Paulo (Diego Padilha/Divulgação)
Continua após publicidade
Demi Lovato no Rock in Rio hoje: horário e onde assistir ao show Priorizar nos meus resultados Google

Demi Lovato retorna ao Rock in Rio neste sábado, 12, quatro anos depois de sua última passagem pelo festival. A cantora americana se apresenta às 21h20, no Palco Mundo.

Demi será a terceira atração do Palco Mundo. Pedro Sampaio abre a programação às 16h40, seguido por J Balvin, às 19h. Depois da cantora americana, o Maroon 5 sobe ao palco às 0h05, já na madrugada de domingo, 13. No Palco Sunset, o último show será o da banda britânica Mumford & Sons, às 22h45.

Quem é Demi Lovato?

Nascida em Albuquerque, no estado americano do Novo México, Demi Lovato começou a carreira artística ainda na infância. A cantora ganhou projeção internacional ao protagonizar o filme Camp Rock, lançado pelo Disney Channel em 2008, e rapidamente iniciou sua trajetória na música.

Siga

O primeiro álbum, Don’t Forget, também chegou ao mercado em 2008. Desde então, Demi construiu um repertório que transita entre pop, rock e música eletrônica, com letras frequentemente relacionadas a relacionamentos, identidade, saúde mental e superação.

Continua após a publicidade

Entre seus maiores sucessos estão Skyscraper, Give Your Heart a Break, Heart Attack, Cool for the Summer, Sorry Not Sorry e Confident. Ao longo da carreira, a artista acumulou turnês internacionais, indicações a importantes prêmios da indústria musical e bilhões de reproduções nas plataformas digitais.

A relação de Demi Lovato com o público brasileiro começou ainda nos primeiros anos de sua carreira. Em 2010, a cantora fez apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo durante sua primeira turnê pela América do Sul. Dois anos depois, retornou com shows no Rio, em São Paulo e Belo Horizonte.

Continua após a publicidade

Em 2014, a turnê The Neon Lights Tour passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. Demi também esteve no país em outras turnês e festivais.

A cantora retornou ao Palco Mundo do Rock in Rio em 2022, durante a turnê do álbum Holy Fvck. No ano seguinte, apresentou-se na primeira edição do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Continua após a publicidade

Depois da apresentação deste sábado no Rock in Rio, Demi ainda fará dois shows no Suhai Music Hall, em São Paulo, nos dias 15 e 16 de setembro.

As 10 maiores bilheterias da história do cinema

Continua após a publicidade

Onde assistir ao show de Demi Lovato no Rock in Rio?

O show de Demi Lovato no Rock in Rio será transmitido ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay. A apresentação está marcada para as 21h20 deste sábado, no Palco Mundo.

Publicidade
TAGS:
Demi Lovato
Rock in Rio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).