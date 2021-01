Déjà Vu de 2020: Festivais e prêmios mudam datas e abraçam o virtual

O Festival de Cannes, tradicional evento de cinema sediado pela França, adiou sua próxima edição de maio para os dias 6 e 17 de julho de 2021. No ano passado, Cannes foi um dos festivais mais afetados pela pandemia, chegando a ser cancelado e absorvido por outros eventos do tipo, até realizar uma versão enxuta no segundo semestre de 2020.

Nessa movimentação, o Festival de Berlim, marcado para fevereiro, já formalizou que fará um evento virtual para a indústria em março, e outro com público planejado para junho. Fechando a tríade dos maiores festivais europeus, Veneza – que no ano passado realizou uma edição presencial, com estrelas de Hollywood usando máscaras no tapete vermelho –, mantém a esperança de que fará sua próxima edição também presencialmente em setembro, com o diretor sul-coreano Bong Joon Ho, de Parasita, na presidência do júri.

Vale lembrar que a movimentação dos festivais afeta diretamente premiações americanas. Os maiores vencedores do Oscar, nos últimos anos, foram primeiramente apresentados nestes eventos, caso de Parasita, em Cannes, e A Forma d’Água, que saiu vencedor de Veneza.

Por enquanto, a agenda das principais premiações sediadas pelos Estados Unidos, o Globo de Ouro e o Oscar, continuam de pé, mas o formato é uma incógnita. O Globo de Ouro está marcado para acontecer de forma híbrida, entre presencial e virtual, no dia 28 de fevereiro. Já o Oscar espera acontecer fisicamente, com plateia, no dia 25 de abril. Entre os indicados, a expectativa é que plataformas de streaming, como Netflix e Amazon Prime Video, saiam na frente, já que se tornaram elegíveis enquanto os cinemas se mantiveram fechados.