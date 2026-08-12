Defesa de Marco Furlan nega que ex-Globo tenha confundido criança com suposta namorada

Ler Resumo





O ator Marco Furlan foi indiciado por estupro de vulnerável, acusado de abusar de um garoto de 5 anos em festa. Sua defesa contesta o inquérito célere, alegando falhas na apuração e a não oitiva de testemunhas. O caso segue sob investigação, apesar de laudo inicial não apontar lesões aparentes, aguardando exames complementares.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Preso em flagrante durante uma festa no interior de São Paulo, suspeito de abusar de um garoto de 5 anos, o ator Marco Furlan foi indiciado nesta quarta-feira, 12, e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo o relatório da investigação policial, o indiciamento aconteceu diante da existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, levando em consideração depoimentos e outros elementos reunidos durante a apuração do caso.

Em nota enviada a VEJA, a defesa do ator questionou a velocidade do inquérito, que teria sido “concluído em cinco dias”, e contestou a decisão afirmando que uma série de testemunhas presentes no local não teriam sido ouvidas e que o lençol da cama não teria sido coletado. “Causa preocupação à defesa que uma investigação de tamanha gravidade tenha sido encerrada em prazo tão curto, sem o aprofundamento de diligências que poderiam contribuir para o esclarecimento integral dos fatos”, afirma a advogada Graciele Queiroz.



A equipe também alega que o ator “jamais afirmou ter confundido a criança com qualquer outra pessoa”, contrariando a versão de que ele teria dito a polícia que confundiu o garoto com uma suposta namorada. “Essa versão não corresponde ao relato apresentado por ele. A defesa respeita o trabalho das instituições e a dignidade de todos os envolvidos, mas sustenta a inocência de Marco Furlan”, finaliza a nota.

Continua após a publicidade

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Quais são as acusações contra Marco Furlan?

O ator de 48 anos foi preso em flagrante no ultimo domingo, 2, suspeito de estuprar uma criança autista de 5 anos durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O ocorrido gerou revolta entre os convidados, que mobilizaram a Polícia Militar.

Continua após a publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência divulgado, a criança chorou e chamou a atenção dos presentes no evento. Ao chegar no quarto, a mãe do garoto teria encontrado e o ator e o filho nus na cama. O registro também apontou que houve um princípio de agressão quando a situação se estabeleceu, e o ator precisou ser trancado em um cômodo da residência até a chegada das autoridades.

Nesta segunda-feira, um exame de corpo de delito da criança apontou que não foram encontradas evidências de lesões corporais. Diante disso, a defesa da família do garoto destacou em nota que o próprio laudo ressalva que a ausência de lesões macroscópicas não é suficiente para afastar, por si só, a ocorrência do delito investigado.

Continua após a publicidade

O laudo do IML informou ainda que exames complementares seguem em andamento, e que os resultados serão incorporados à investigação.

Quem é Marco Furlan?

Marco Furlan construiu carreira ao longo dos anos na televisão, no teatro e em diversas peças publicitárias. Chegou a participar de produções da Globo como séries e novelas, estrelando também em campanhas para grandes marcas. Ficou conhecido ao interpretar Heitor na segunda temporada da série Aline (2009-2011), em que fazia parte do triângulo amoroso vivido pela protagonista interpretada pela atriz Maria Flor. Ele também trabalhou na série Mulher de Fases e no programa da Record Escola do Amor.

Continua após a publicidade

Em suas redes sociais, Marco compartilhava trabalhos para marcas como Cacau Show, Toddynho, Unimed, Campari, Renner e AXN. Alguns comerciais de carros e operadoras de celular protagonizados pelo ator já foram retirados do ar após a denúncia.