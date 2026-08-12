Defesa de Marco Furlan nega que ex-Globo tenha confundido criança com suposta namorada
Ator foi indiciado por estupro de vulnerável após ser preso em flagrante
Preso em flagrante durante uma festa no interior de São Paulo, suspeito de abusar de um garoto de 5 anos, o ator Marco Furlan foi indiciado nesta quarta-feira, 12, e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.
Segundo o relatório da investigação policial, o indiciamento aconteceu diante da existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, levando em consideração depoimentos e outros elementos reunidos durante a apuração do caso.
Em nota enviada a VEJA, a defesa do ator questionou a velocidade do inquérito, que teria sido “concluído em cinco dias”, e contestou a decisão afirmando que uma série de testemunhas presentes no local não teriam sido ouvidas e que o lençol da cama não teria sido coletado. “Causa preocupação à defesa que uma investigação de tamanha gravidade tenha sido encerrada em prazo tão curto, sem o aprofundamento de diligências que poderiam contribuir para o esclarecimento integral dos fatos”, afirma a advogada Graciele Queiroz.
A equipe também alega que o ator “jamais afirmou ter confundido a criança com qualquer outra pessoa”, contrariando a versão de que ele teria dito a polícia que confundiu o garoto com uma suposta namorada. “Essa versão não corresponde ao relato apresentado por ele. A defesa respeita o trabalho das instituições e a dignidade de todos os envolvidos, mas sustenta a inocência de Marco Furlan”, finaliza a nota.
Quais são as acusações contra Marco Furlan?
O ator de 48 anos foi preso em flagrante no ultimo domingo, 2, suspeito de estuprar uma criança autista de 5 anos durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O ocorrido gerou revolta entre os convidados, que mobilizaram a Polícia Militar.
De acordo com o boletim de ocorrência divulgado, a criança chorou e chamou a atenção dos presentes no evento. Ao chegar no quarto, a mãe do garoto teria encontrado e o ator e o filho nus na cama. O registro também apontou que houve um princípio de agressão quando a situação se estabeleceu, e o ator precisou ser trancado em um cômodo da residência até a chegada das autoridades.
Nesta segunda-feira, um exame de corpo de delito da criança apontou que não foram encontradas evidências de lesões corporais. Diante disso, a defesa da família do garoto destacou em nota que o próprio laudo ressalva que a ausência de lesões macroscópicas não é suficiente para afastar, por si só, a ocorrência do delito investigado.
O laudo do IML informou ainda que exames complementares seguem em andamento, e que os resultados serão incorporados à investigação.
Quem é Marco Furlan?
Marco Furlan construiu carreira ao longo dos anos na televisão, no teatro e em diversas peças publicitárias. Chegou a participar de produções da Globo como séries e novelas, estrelando também em campanhas para grandes marcas. Ficou conhecido ao interpretar Heitor na segunda temporada da série Aline (2009-2011), em que fazia parte do triângulo amoroso vivido pela protagonista interpretada pela atriz Maria Flor. Ele também trabalhou na série Mulher de Fases e no programa da Record Escola do Amor.
Em suas redes sociais, Marco compartilhava trabalhos para marcas como Cacau Show, Toddynho, Unimed, Campari, Renner e AXN. Alguns comerciais de carros e operadoras de celular protagonizados pelo ator já foram retirados do ar após a denúncia.