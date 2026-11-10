Decisão na Justiça para ex-noivo de Marina Ruy Barbosa: briga por anel milionário

A Justiça de São Paulo determinou que publicações feitas por um primo do empresário Abdul Fares, ex-noivo de Marina Ruy Barbosa, sejam retiradas das redes sociais. O familiar havia acusado o empresário de crimes como roubo, fraude e lavagem de dinheiro, além de questionar a origem do anel de noivado dado à atriz, avaliado em aproximadamente 6 milhões de reais.

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A decisão liminar foi concedida pelo juiz Paulo Bernardi Baccarat, da 16ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. Instagram, X e YouTube deverão remover os conteúdos indicados no processo, incluindo reproduções idênticas, no prazo de 24 horas – conforme adiantou o jornal Estado de Minas. Além disso, o primo, que também se chama Abdul Fares, foi proibido de voltar a divulgar as acusações. Em caso de descumprimento, poderá receber multa diária de 1 mil reais por publicação, limitada ao valor atribuído à causa.

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A polêmica ganhou repercussão depois que o familiar passou a questionar publicamente a origem do anel de noivado recebido por Marina em 2023. Ele alegava que a joia teria sido comprada com recursos do patrimônio da família Fares e chegou a cobrar que a atriz devolvesse a peça ou a depositasse em juízo. “Esse anel é fruto de roubo de joias da minha família. Todos reconhecem que o inventário da minha avó foi uma fraude e muito desse patrimônio é fruto de sonegação fiscal. Ou você tem a nota fiscal? Apresente”, afirmou no post.

O episódio está relacionado a uma disputa patrimonial entre integrantes da família, proprietária da rede de lojas Marabraz. A defesa de Abdul sustenta que as acusações retomam questionamentos de um antigo conflito societário que já foi analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Na ocasião, a corte manteve a validade de uma transferência de participações empresariais realizada em 2011.

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A decisão atual tem caráter liminar e não representa o encerramento definitivo do processo. O juiz também negou o pedido para que a ação tramitasse em segredo de Justiça.