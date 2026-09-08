Débora Nascimento chama atenção em Veneza com Ricky Martin e Gael García Bernal
A atriz brasileira e o cantor estão no elenco de 'Hombre al agua'
Débora Nascimento chamou atenção no tapete vermelho do Festival de Veneza neste domingo, 6. A atriz brasileira integra o elenco de Hombre al agua, filme dirigido e estrelado por Gael García Bernal selecionado para a mostra Venice Spotlight.
No filme, Débora contracena com Gael e com o cantor porto-riquenho Ricky Martin. Além deles, estiveram na première mundial do longa o produtor Diego Luna, a atriz Esmeralda Pimentel e os atores Jorge Salinas e Manuel Garcia Rulfo.
Para a ocasião, ela escolheu uma criação de alta-costura esculpida em tom off-white. O vestido de Helo Rocha é marcado pelo contraste impactante entre o volume dos babados estruturados e a fluidez do tecido translúcido.
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