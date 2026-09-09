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Cultura

Debora Bloch vai na contramão de trend dos anos 80 nas redes sociais: “Sem IA. Pois eu estava!”

Em meio ao sucesso das fotos geradas com inteligência artificial, atriz resgatou imagens reais da época e encantou fãs

Por Ana Rita Fernandes 9 set 2026, 14h03 | Atualizado em 9 set 2026, 14h12
Debora Bloch como Odete Roitman
Debora Bloch como Odete Roitman (Fábio Rocha/TV Globo)
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Debora Bloch vai na contramão de trend dos anos 80 nas redes sociais: “Sem IA. Pois eu estava!” Priorizar nos meus resultados Google

Debora Bloch chamou a atenção dos fãs em uma publicação feita na última terça-feira, 8, em meio a uma avalanche de fotos geradas por inteligência artificial que recriavam o estilo dos anos 80. Fernanda Paes Leme, Sabrina Sato e Virginia Fonseca foram algumas das personalidades que entraram na trend.

Sem o uso de tecnologia, a atriz compartilhou no Instagram uma série de fotos reais da década: “Como estávamos nos anos 80. Sem IA. Pois eu estava”. Debora ainda comentou sobre o visual marcante da época: “E quem não teve essa franja, viveu os anos 80 errado”, brincou.

A publicação rendeu uma chuva de elogios e seguidores afirmaram que ela “zerou a trend“. A também atriz Drica Moraes fez questão de admirar a colega: “Sonho! Sua trajetória é um luxo”, escreveu.

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Três mulheres posando com visuais inspirados nos anos 80. A primeira, com cabelo castanho ondulado, veste blazer preto, blusa branca e calça jeans clara. A segunda, loira, usa um vestido pink brilhante e segura um frasco de perfume. A terceira, com cabelo volumoso, exibe um casaco de paetês coloridos, top de oncinha e muitas correntes douradas. Todas têm maquiagem marcante e brincos grandes, remetendo à moda da década.
Fernanda Paes Leme (à esq.), Virginia Fonseca (centro) e Sabrina Sato (à dir.) entraram na tendência dos anos 80 com IA (@fepaesleme/@virginia/@sabrinasato/Instagram)
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