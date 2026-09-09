Debora Bloch vai na contramão de trend dos anos 80 nas redes sociais: “Sem IA. Pois eu estava!”
Em meio ao sucesso das fotos geradas com inteligência artificial, atriz resgatou imagens reais da época e encantou fãs
Debora Bloch chamou a atenção dos fãs em uma publicação feita na última terça-feira, 8, em meio a uma avalanche de fotos geradas por inteligência artificial que recriavam o estilo dos anos 80. Fernanda Paes Leme, Sabrina Sato e Virginia Fonseca foram algumas das personalidades que entraram na trend.
Sem o uso de tecnologia, a atriz compartilhou no Instagram uma série de fotos reais da década: “Como estávamos nos anos 80. Sem IA. Pois eu estava”. Debora ainda comentou sobre o visual marcante da época: “E quem não teve essa franja, viveu os anos 80 errado”, brincou.
A publicação rendeu uma chuva de elogios e seguidores afirmaram que ela “zerou a trend“. A também atriz Drica Moraes fez questão de admirar a colega: “Sonho! Sua trajetória é um luxo”, escreveu.