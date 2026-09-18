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Cultura

Debora Bloch expõe lição que recebeu do pai para lidar com a fama

Atriz é filha de Jonas Bloch

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 11h11 | Atualizado em 18 set 2026, 11h15
Uma mulher de cabelos castanhos curtos e um homem grisalho com barba sorriem para a câmera, em um fundo roxo com um círculo branco
Debora e Jonas Bloch (TV Globo/Divulgação)
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Debora Bloch expõe lição que recebeu do pai para lidar com a fama Priorizar nos meus resultados Google

Debora Bloch, 63 anos, recebeu um conselho do pai, o ator Jonas Bloch, 87, no início da carreira que carrega até hoje. Segundo a atriz, o pai a ensinou a como lidar com as opiniões sobre seu trabalho. “Meu pai falou que sempre haveria alguém para dizer que eu era a melhor atriz do mundo e alguém para dizer que eu era a pior. E que eu não deveria acreditar em nenhuma das duas coisas”, contou Debora, em entrevista ao Globo Repórter, que irá ao ar nesta sexta-feira, 18.

A lembrança faz parte do especial apresentado por Sandra Annenberg, que revisita a trajetória da artista no teatro, no cinema e na televisão. Jonas também se emocionou ao recordar a carreira da filha. “Me dá uma sensação de felicidade, de realização… de que valeu a pena”, declarou o ator ao falar sobre a carreira de Debora.

Com mais de quatro décadas na dramaturgia brasileira, a atriz reúne trabalhos como Bete Balanço (1984), TV Pirata (1988) e Segunda Chamada (2019). Em 2025, ganhou destaque ao interpretar Odete Roitman na nova versão de Vale Tudo (2025). No especial, Debora também fala sobre a preparação para sua próxima personagem, Ana, da série Resposta ao Tempo, do Globoplay. Para o papel, ela começou a fazer aulas de natação.

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