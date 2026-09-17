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Cultura

Debby Ryan, ex-estrela do Disney Channel, revela lesão cerebral grave

Atriz dos seriados ' Zack & Cody: Gêmeos a Bordo' e 'Jessie' se abriu sobre a saúde em entrevista a programa de YouTube

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 15h33 | Atualizado em 17 set 2026, 15h34
Mulher jovem de cabelo ruivo ondulado e franja, usando camisa listrada azul e branca, sorri levemente para a câmera em frente a um fundo vermelho com o logo SAG-AFTRA FOUNDATION em branco
Debby Ryan em evento de agosto de 2026 (Amanda Edwards/Getty Images for SAG-AFTRA Foundation/Reprodução)
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A atriz Debby Ryan participou do programa de entrevistas Mythical Kitchen’s Last Meals desta quarta-feira, 16, e se abriu sobre a própria saúde, revelando que passou por cinco concussões e uma lesão cerebral que mudou sua vida por completo. Hoje, ela divide sua própria história entre o que ocorreu antes e o que veio depois do incidente, tendo perdido parte da memória.

“Essa lesão me deixou fora do trabalho por seis meses, dentro dos quais fui parar em uma reabilitação neurológica”, contou ela. Seus sintomas persistiram até que ela recorreu a um tratamento alternativo não especificado, mas certas lembranças apenas sumiram. Segundo a atriz, a lesão é resultado de uma luta de anos contra enxaquecas “infernais”

Hoje, ela diz que consegue organizar seus pensamentos melhor quando está de olhos fechados: “A informação visual que recebo me distrai e é muito ruidosa, o que só piora as enxaquecas. Sou muito grata por ter um time incrível ao meu redor que me lembra de quem sou e que ainda assim está aberto a mudanças que podem ser permanentes, e que me ama incondicionalmente”.

Debby fez fama mundial no canal Disney Channel como estrela de Zack & Cody: Gêmeos a Bordo (2008-2011) e Jessie (2011-2015). Desde então, seu trabalho de maior destaque foi a série Insaciável (2018-2019). Atualmente, ela promove o filme The Sun Never Sets, sem previsão de estreia no Brasil. Na vida pessoal, Debby é casada com o músico Josh Dun, da dupla Twenty One Pilots.

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