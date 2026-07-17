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Cultura

Debate na TV é o fator que mais muda voto do eleitor, diz pesquisa

Levantamento do Instituto Informa indica que entrevistas e confrontos entre candidatos seguem como o formato de maior poder de persuasão

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 17h48 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h41
William Bonner -
William Bonner durante o debate, na TV Globo - (João Miguel Júnior/TV Globo)
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As redes sociais consolidaram seu espaço como porta de entrada para o consumo de notícias sobre política, mas, quando chega a hora de formar ou rever uma opinião sobre um candidato, o eleitor brasileiro ainda deposita maior confiança na televisão. É o que revela a pesquisa Panorama Eleitoral Brasileiro, realizada pelo Instituto Informa, que aponta debates e entrevistas em telejornais como os formatos de maior influência na decisão do voto.

Segundo o levantamento obtido exclusivamente por VEJA, 53,3% dos entrevistados afirmaram que debates e entrevistas ao vivo são os conteúdos com maior potencial para chamar sua atenção ou fazê-los reconsiderar a escolha de um candidato. O índice supera com folga os demais formatos avaliados. Notícias publicadas em jornais impressos e grandes portais aparecem em segundo lugar, com 22,3%, enquanto vídeos, memes e publicações nas redes sociais somam 11,4%.

A pesquisa também mostra que a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão perdeu força como instrumento de convencimento. Apenas 6,6% dos entrevistados apontaram esse formato como decisivo para influenciar sua opinião, percentual praticamente igual ao registrado para conversas e comentários de formadores de opinião, citados por 6,4% dos participantes.

Para o sociólogo Fábio Gomes, fundador e presidente do Instituto Informa, os dados evidenciam que os canais de maior alcance nem sempre são os mesmos que despertam maior credibilidade no momento da decisão eleitoral. “As redes sociais ganharam espaço como principal porta de entrada para a informação política, mas a pesquisa mostra que, quando o eleitor precisa formar ou rever uma opinião, ele continua atribuindo maior credibilidade aos debates e entrevistas ao vivo. O confronto de ideias, a possibilidade de comparar candidatos e a espontaneidade desses formatos ainda exercem um papel decisivo na construção da escolha eleitoral”, afirma.

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O estudo foi realizado entre 21 de maio e 7 de junho de 2026, com 2.419 entrevistas em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. Os resultados reforçam que, apesar da fragmentação do consumo de informação no ambiente digital, os grandes eventos televisivos continuam desempenhando um papel central na disputa pela confiança do eleitor — especialmente nos momentos decisivos das campanhas.

Gráfico de barras mostrando os elementos de maior influência na atenção e decisão eleitoral. Debates ao vivo e entrevistas em telejornais lideram com 53,3%, seguidos por notícias em jornais e portais de notícias na internet com 22,3%. Vídeos, memes e postagens em redes sociais representam 11,4%, propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV 6,6%, e conversas diretas e comentários de formadores de opinião 6,4%
Pesquisa do Instituto Informa sobre poder da televisão sobre eleitores (Instituto Informa/Reprodução)
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