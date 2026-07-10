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Cultura

De Zendaya a Jennifer Lopez: oito destaques da alta-costura de Paris

Encontros de família, retornos às passarelas e o primeiro vestido de plasma da história marcaram a temporada

Por Giovanna Fraguito 10 jul 2026, 17h40 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h20
Zendaya a Jennifer Lopez
 (Reprodução/Instagram)
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A Semana de Alta-Costura de Paris terminou nesta quinta-feira, 9, após quatro dias de desfiles e apresentações de trinta grifes. Entre estreias aguardadas, experimentos tecnológicos e filas A repletas de celebridades, a coluna GENTE reuniu oito momentos que movimentaram a temporada de inverno 2026.

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Zendaya, 29, protagonizou uma operação de alta-costura digna de cinema. Na manhã da última segunda-feira, 6, a atriz não estava em Paris, mas seu stylist, Law Roach, 47, acompanhou o desfile da Schiaparelli e escolheu uma das peças que acabavam de ser apresentadas. O vestido foi retirado da modelo e levado de avião particular até Londres, onde Zendaya participou, naquela mesma noite, da première mundial de A Odisseia. Na produção dirigida por Christopher Nolan ela interpreta a deusa Atena.

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Jennifer Lopez transformou sua passagem pela capital francesa em um programa entre irmãs. A cantora levou Lynda Lopez ao desfile de Celia Kritharioti, onde as duas se sentaram lado a lado na primeira fila e registraram o passeio nas redes sociais. Jornalista vencedora do Emmy, Lynda costuma fazer aparições públicas mais discretas e já trabalhou como assistente da irmã durante as filmagens de As Golpistas, em 2019.

Demi Moore também aproveitou a semana ao lado da família. A atriz compareceu à estreia de Pierpaolo Piccioli, na alta-costura da Balenciaga acompanhada pela filha Tallulah Willis. As duas posaram juntas antes da apresentação e coordenaram as produções com detalhes em verde. Tallulah é a caçula das três filhas de Demi com Bruce Willis.

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Gigi Hadid surpreendeu os convidados ao surgir na passarela da Balenciaga. A participação marcou o retorno da modelo a um desfile de alta-costura após quatro anos. 

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Bad Bunny foi uma das presenças mais comentadas do primeiro dia. O cantor porto-riquenho ocupou a primeira fila da Schiaparelli. Vestido com um terno amarelo-claro, ele ajudou a transformar a chegada dos convidados em um dos principais acontecimentos da apresentação.

Pedro Pascal fez uma aparição ao lado da irmã Lux no desfile da Chanel. Os irmãos acompanharam a apresentação no Grand Palais, em uma primeira fila que ainda reuniu Lupita Nyong’o, Michelle Yeoh, Alexa Demie e Teyana Taylor.

Iris van Herpen também chamou atenção ao apresentar o primeiro vestido de plasma da história. Batizada de Helix Nebula, a peça tinha tubos de vidro curvados sobre os ombros, nos quais o gás ionizado permanecia visível e criava um efeito luminoso. O modelo integrou a coleção Sonic Starquakes, inspirada em estrelas, supernovas e outros fenômenos cósmicos.

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Manish Malhotra, um dos principais nomes da moda indiana, fez sua estreia no calendário oficial parisiense com MAA, coleção dedicada à relação entre mãe e filho. Dividida em quatro capítulos, a apresentação reuniu corseteria arquitetônica, vestidos monumentais e técnicas indianas de bordado. 

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