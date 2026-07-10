De Zendaya a Jennifer Lopez: oito destaques da alta-costura de Paris

Zendaya, 29, protagonizou uma operação de alta-costura digna de cinema. Na manhã da última segunda-feira, 6, a atriz não estava em Paris, mas seu stylist, Law Roach, 47, acompanhou o desfile da Schiaparelli e escolheu uma das peças que acabavam de ser apresentadas. O vestido foi retirado da modelo e levado de avião particular até Londres, onde Zendaya participou, naquela mesma noite, da première mundial de A Odisseia. Na produção dirigida por Christopher Nolan ela interpreta a deusa Atena.

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Jennifer Lopez transformou sua passagem pela capital francesa em um programa entre irmãs. A cantora levou Lynda Lopez ao desfile de Celia Kritharioti, onde as duas se sentaram lado a lado na primeira fila e registraram o passeio nas redes sociais. Jornalista vencedora do Emmy, Lynda costuma fazer aparições públicas mais discretas e já trabalhou como assistente da irmã durante as filmagens de As Golpistas, em 2019.

Demi Moore também aproveitou a semana ao lado da família. A atriz compareceu à estreia de Pierpaolo Piccioli, na alta-costura da Balenciaga acompanhada pela filha Tallulah Willis. As duas posaram juntas antes da apresentação e coordenaram as produções com detalhes em verde. Tallulah é a caçula das três filhas de Demi com Bruce Willis.

Gigi Hadid surpreendeu os convidados ao surgir na passarela da Balenciaga. A participação marcou o retorno da modelo a um desfile de alta-costura após quatro anos.

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Bad Bunny foi uma das presenças mais comentadas do primeiro dia. O cantor porto-riquenho ocupou a primeira fila da Schiaparelli. Vestido com um terno amarelo-claro, ele ajudou a transformar a chegada dos convidados em um dos principais acontecimentos da apresentação.

Pedro Pascal fez uma aparição ao lado da irmã Lux no desfile da Chanel. Os irmãos acompanharam a apresentação no Grand Palais, em uma primeira fila que ainda reuniu Lupita Nyong’o, Michelle Yeoh, Alexa Demie e Teyana Taylor.

Iris van Herpen também chamou atenção ao apresentar o primeiro vestido de plasma da história. Batizada de Helix Nebula, a peça tinha tubos de vidro curvados sobre os ombros, nos quais o gás ionizado permanecia visível e criava um efeito luminoso. O modelo integrou a coleção Sonic Starquakes, inspirada em estrelas, supernovas e outros fenômenos cósmicos.

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Manish Malhotra, um dos principais nomes da moda indiana, fez sua estreia no calendário oficial parisiense com MAA, coleção dedicada à relação entre mãe e filho. Dividida em quatro capítulos, a apresentação reuniu corseteria arquitetônica, vestidos monumentais e técnicas indianas de bordado.

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