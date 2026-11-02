De ‘Yellowjackets’ a ‘Blade Runner 2099’, as principais estreias do streaming em novembro

Novembro traz de volta histórias que conquistaram o público e apresenta novas produções aos catálogos das plataformas. Entre os lançamentos do mês estão a temporada final de Yellowjackets, a continuação do suspense de espionagem Black Doves e Blade Runner 2099, série que retoma o universo de ficção científica criado por Ridley Scott.

Confira as principais estreias do mês, divididas por plataforma.

HBO Max

A Idade Dourada — 4ª temporada

Data de estreia: 1º de novembro

A quarta temporada de A Idade Dourada retoma as disputas por prestígio e influência entre as famílias mais poderosas de Nova York no fim do século XIX. Bertha Russell precisa lidar com as consequências de sua ascensão social, que também afeta seu casamento com George. Enquanto Agnes van Rhijn tenta recuperar o espaço que perdeu na alta sociedade, Marian busca novos caminhos e Peggy enfrenta conflitos com a família de William Kirkland.

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Cidade de Deus: A Luta Não Para — 2ª temporada

Data de estreia: 8 de novembro

A morte de Curió abre espaço para uma nova disputa pelo comando do tráfico na Cidade de Deus. Alguns meses após os acontecimentos da primeira temporada, a série acompanha o avanço das milícias e a influência do poder público na comunidade, enquanto diferentes grupos tentam assumir o controle da região. Berenice enfrenta novos desafios como vereadora, Jerusa se envolve em uma nova trama de vingança e Leka aposta no funk como forma de resistência.

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Netflix

Black Doves — 2ª temporada

Data de estreia: 5 de novembro

Helen retorna dividida entre a rotina pública e o trabalho como espiã de uma organização clandestina que vende informações do governo britânico. Na segunda temporada, a situação fica ainda mais delicada com a possibilidade de seu marido, Wallace, assumir o cargo de primeiro-ministro. Ao lado de Sam, seu antigo amigo e parceiro, ela se envolve em uma nova investigação, em meio a conspirações, traições e disputas políticas.

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O Corpo

Data de estreia: 11 de novembro

A série acompanha as Lions, grupo de garotas rebeldes de uma escola católica liderado por Anya e Elise. Na noite de Halloween, um ritual de iniciação para a equipe de dança sai do controle e desencadeia uma sequência de acontecimentos sobrenaturais. A produção criada por Quinn Shephard mistura terror e drama adolescente, com referências a clássicos como Carrie, a Estranha e Garota Infernal.

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Vicentina Pede Desculpas

Data de estreia: 20 de novembro

Após estrear nos cinemas brasileiros em 5 de novembro, o drama de Gabriel Martins chega à Netflix. O filme acompanha Vicentina, uma professora aposentada de 75 anos que, após perder o filho Wesley em um acidente de ônibus, decide procurar as famílias das vítimas para pedir desculpas em nome dele. Interpretada por Rejane Faria, a personagem enfrenta o luto e as consequências de uma tragédia que pode ter sido intencional.

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Apple TV

Stick — 2ª temporada

Data de estreia: 4 de novembro

Aos 17 anos, Santi tenta transformar o talento no golfe em uma carreira profissional. O jovem chama a atenção de Pryce Cahill, ex-jogador que enxerga no garoto uma chance de voltar aos campos e recuperar a própria trajetória. Juntos, os dois enfrentam os desafios do esporte e as diferenças entre suas gerações, enquanto Pryce alimenta o sonho de se tornar o jogador mais velho a vencer um grande torneio.

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Data de estreia: 13 de novembro

Um assalto a um cofre bancário em Zurique dá início à trama, que se divide em três etapas: os 12 meses de planejamento, as 12 horas de execução do roubo e os 12 dias que vêm depois. Enquanto os responsáveis tentam escapar com o dinheiro, um agente do FBI desacreditado passa a investigar o crime e cruza o caminho de um criminoso americano.

Paramount+

Yellowjackets — 4ª e última temporada

Data de estreia: 20 de novembro

Após 19 meses isoladas na floresta, as sobreviventes do acidente aéreo finalmente são resgatadas e tentam retomar a vida em Nova Jersey, enquanto escondem os segredos e os atos extremos aos quais recorreram para sobreviver. Na temporada final, Yellowjackets volta a alternar entre o passado na floresta e o presente das personagens, encerrando a história do grupo e os mistérios que acompanharam a série.

Prime Video

Muhammad Ali: O Maior

Data de estreia: 4 de novembro

A primeira série ficcional autorizada sobre Muhammad Ali chega ao Prime Video com a participação de Lonnie Ali, viúva do boxeador. Muhammad Ali: O Maior percorre a trajetória do atleta para além dos ringues, abordando suas conquistas no esporte, o ativismo, a atuação humanitária e a influência cultural que o transformaram em uma das figuras mais marcantes do século XX.

Blade Runner 2099

Data de estreia: 25 de novembro

Ambientada 50 anos após os acontecimentos de Blade Runner 2049, a minissérie acompanha Cora, uma fugitiva que assume uma nova identidade como Blade Runner na tentativa de escapar do passado. Ao lado de Olwen, uma replicante à beira da morte, ela parte em busca de um renegado que guarda um segredo capaz de colocar em risco o futuro de Los Angeles.

Disney+

Tudo É Justo — 2ª temporada

Data de estreia: 4 de novembro

As advogadas do escritório Grant, Ronson & Greene retornam para enfrentar novos casos de divórcio, disputas por patrimônio e conflitos que expõem os bastidores dos relacionamentos da elite. Entre alianças, escândalos e rivalidades profissionais, a segunda temporada de Tudo É Justo amplia os conflitos do grupo liderado por mulheres. Criada por Ryan Murphy, a série mantém Kim Kardashian no elenco e marca a entrada do brasileiro Cauã Reymond na produção.