De Xuxa à PatBO: o Brasil em alta na Semana de Moda de Nova York

A Semana de Moda de Nova York teve forte presença brasileira dentro e fora das passarelas nesta temporada. Entre as primeiras filas, Xuxa Meneghel e Sasha Meneghel prestigiaram juntas o desfile da Carolina Herrera. A apresentadora comemorou a experiência ao lado da filha, que estudou moda em Nova York e hoje comanda a marca Mondepars. Jade Picon também circulou pelo evento e acompanhou de perto a apresentação da Tommy Hilfiger.

Quem também chamou atenção foi Patrícia Poeta, 49, que fez sua estreia ocomo modelo durante a semana de moda. Convidada pela grife francesa Valerian Hughes Paris, a apresentadora do Encontro integrou o casting e fechou o desfile ao lado da atriz americana Dominique Jackson, conhecida pela série Pose. A participação ainda teve um detalhe familiar: a trilha sonora da apresentação foi assinada por seu filho, o DJ Felipe Poeta.

Foi na passarela da Tommy Hilfiger que a catarinense Lulu Yu, 18, fez uma das aparições de sua primeira temporada internacional. Natural de Florianópolis, ela também foi escolhida pela Michael Kors. Outra brasileira em ascensão, Victoria Blecher, 19, integrou o casting da Ralph Lauren. A carioca, representada no Brasil pela WAY Model, já acumula no currículo grifes como Dior, Jacquemus, Calvin Klein e Chanel. Já Isabel Alves, 20, saiu de Ibipitanga, na Bahia, para fazer sua estreia nas passarelas nova-iorquinas pela Coach. Antes da moda, a jovem chegou a cursar três semestres de Fonoaudiologia na Universidade Federal da Bahia e conciliava os estudos com um emprego formal.

A presença nacional também ganhou espaço com uma grife brasileira no calendário. Sob o comando de Patricia Bonaldi, a PatBO apresentou em Nova York sua nova coleção, levando para a passarela o trabalho artesanal e a estética que se tornaram marcas da grife. A apresentação reforçou uma temporada em que o Brasil apareceu não apenas nas primeiras filas, mas também entre os nomes escolhidos por algumas das principais marcas internacionais.

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