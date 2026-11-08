De Will Smith a Chris Evans, atores que quase rejeitaram os maiores sucessos de sua carreira

Ser capaz de marcar o público com um personagem é algo raro para atores. Mesmo aqueles com grande talento, por vezes, passam anos sem conseguir ter um personagem que se eternize no imaginário popular. Não é exatamente claro quais características são necessárias para atingir tal meta – e mesmo profissionais de grande qualidade têm dificuldade em suas avaliações. Um exemplo disso são aqueles atores que resistiram a aceitar um determinado papel, só para vê-lo tornar-se o mais importante de sua carreira. A coluna GENTE relembra alguns exemplos.

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Chris Evans – Capitão América

Eternizado como Steve Rogers, o Capitão América do Universo Cinematográfico da Marvel, o ator Chris Evans resistiu a aceitar interpretar o personagem. A razão para isso era o temor de um impacto negativo resultante da exposição pública, uma vez que Evans já vinha sofrendo com pequenos ataques de pânico. No entanto, a insistência do estúdio e uma ligação de Robert Downey Jr. mudaram sua decisão. “Receber a oferta me pareceu o auge da tentação. A oferta de emprego definitiva, na maior escala. Eu deveria dizer não para isso. Parecia a coisa certa a fazer”, revelou Evans sobre seu pensamento à época. No fim das contas, foram oito filmes na pele do Capitão – com um nono a caminho.

Jenna Ortega – Wandinha

Jenna Ortega ganhou espaço na TV desde muito cedo, atuando em papéis mirins nas mais diferentes produções. Sendo assim, quando o convite para protagonizar Wandinha chegou, a atriz já estava cansada de atuar em séries, e tinha o objetivo de focar em uma trajetória no cinema. Ela recusou a proposta mais de uma vez, e só foi convencida pela presença de Tim Burton como produtor executivo e diretor do sériado. A única razão pela qual voltei é porque Tim é uma lenda, e, por acaso, nós demos muito bem. Mas mesmo assim eu disse: ‘Ah, não – acho que estou bem’, algumas vezes”, contou ela, que ganhou uma indicação ao Emmy pelo papel.

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Will Smith – Um Maluco no Pedaço

O motivo que levou Will Smith a iniciar uma carreira na TV foi uma crise financeira. Inicialmente focado em uma trajetória na música, o astro se viu envolvido em problemas com o fisco americano, fazendo com que buscasse qualquer oportunidade para sair daquela situação. Foi assim que ele acabou em uma conversa com Benny Medina, produtor que o convidou para participar da série que viria a ser Um Maluco no Pedaço. Inicialmente, Smith não queria participar do projeto. “Não sou ator”, teria dito a um dos executivos. Mas acabou aceitando pela crise – e embarcando no que seria um dos maiores sucessos de sua carreira.

Raphael Logam – Impuros

Duas vezes indicado ao Emmy Internacional por seu papel em Impuros, Raphael Logam resistiu a aceitar interpretar o traficante Evandro do Dendê. A razão? O ator não queria repetir estereótipos relacionados a personagens negros, como representações criminososas e agressivas. Ele acabou sendo convencido por sua empresária, que apontou a importância de viver um protagonista. “Eu neguei por cinco anos trabalhos desse tipo, produtores de elenco me ligavam e era sempre mais do mesmo. Até que chegou a proposta do Evandro, com uma curva dramática que me colocou em outro patamar”, explicou. Apesar do sucesso, o ator garante: “Quando ele (Evandro) morrer, morreu para mim. Será meu último criminoso”.

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Ney Latorraca – Vamp

Ney Latorraca quase ficou de fora de Vamp, a novela da TV Globo que consagrou sua carreira. Na época, o ator estava em cartaz com uma peça teatral em São Paulo, e não queria se comprometer com as gravações da produção, acreditando que isso seria cansativo demais. “Eu não queria fazer de jeito nenhum”, afirma o ator. Porém, acabou convencido pela mãe a aceitar uma participação de nove capítulos – terminou ficando até o final da novela. “Fiz a primeira cena em frente ao teatro em São Paulo, era uma cena em que eu levantava os óculos. Na hora senti que não iriam ser só nove capítulos, aquilo ia dar certo. Consegui conciliar os dois e foi quando começou a entrar dinheiro mesmo na minha vida”, explica.