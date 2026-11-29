Ser criativo não é fácil. Isso é algo notável quando se fala de produções cinematográficas, onde lançar obras que tenham um sucesso expressivo e consigam repercutir junto à sociedade passa longe de ser algo comum — e manter uma frequência de produções é mais desafiador ainda. Por diferentes razões, alguns dos cineastas mais célebres do cinema passam longos períodos de tempo afastados das telas. A coluna GENTE relembra alguns nomes que estão em hiato.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

Quentin Tarantino

Duas vezes vencedor do Óscar por Melhor Roteiro Original, Tarantino não dirige nenhuma produção há sete anos, desde que lançou Era uma Vez… em Hollywood, seu nono filme. A numeração é importante, já que o diretor afirma há muito tempo que só irá dirigir dez filmes em toda a sua carreira, em uma forma de preservar sua imagem e sair no auge. “Não acredito que se deva ficar no palco até as pessoas implorarem para você sair. Quero deixar as pessoas querendo mais”, declarou em entrevista à Playboy sobre o tema. Além da falta de pressa em encerrar a carreira, Tarantino também tem estado ocupado com seus filhos, de 5 e 2 anos, e não quer lançar nada antes deles alcançarem uma boa idade. “A ideia de embarcar em uma jornada com eles tão jovens para entender não é atraente para mim. Meio que quero não fazer nenhum filme que eu acabe fazendo até que meu filho tenha pelo menos 6 anos”, disse à Variety.

Spike Jonze

Após uma carreira bem-sucedida como diretor de videoclipes, Spike Jonze teve uma ascensão meteórica como diretor de cinema. Ele explodiu com Quero Ser John Malkovich em 1999 e chegou ao seu auge com Ela, em 2013. No entanto, o cineasta não fez mais nenhum filme desde então, subvertendo as expectativas de quem esperava novas obras. Jonze chegou a dirigir alguns curtas e até assinou o documentário dos Beastie Boys, lançado em 2020, mas nenhum outro longa metragem passou pelas mãos do diretor. No ano passado, rumores sobre um projeto colaborativo entre Jonze e Charlie Kaufman começaram a ser ventilados, mas a iniciativa não virou algo concreto — pelo menos até o momento.

Continua após a publicidade

Alfonso Cuarón

Dono de um currículo invejável, Alfonso Cuarón viveu seu auge ao longo dos anos 2010, quando conseguiu ser vencedor do Oscar de Melhor Diretor por Gravidade (2013) e Roma (2018). Porém, quando mais se esperava que o cineasta mantivesse um bom ritmo de produção, ele entrou em um hiato que já dura oito anos. O mexicano já admitiu que não é dos mais rápidos no desenvolvimento de suas obras e confessa gostar dos intervalos longos entre um filme e outro. “Eu amo cinema, mas também adoro não fazer cinema. Amo a vida fora do cinema. Gostaria de ser mais profílico”, afirmou.

John Carpenter

Um mago do cinema de horror, John Carpenter se tornou famoso por ser o nome por trás da franquia Halloween. Apesar de toda a glória, o cineasta anos de idade está há 16 anos sem lançar um único filme, decisão que tem suas raízes na saúde mental. “Eu estava exausto, e depois tirei umas férias prolongadas e fiquei mais feliz quanto mais longe da coisa que amo. Pensei: o que está acontecendo aqui? Eu era viciado em fazer cinema e precisava de reabilitação. Então tive que me afastar disso”, declarou em entrevista ao The Guardian. Aos 76 anos, Carpenter parece satisfeito com sua decisão, passando seus dias em uma rotina tranquila: “Basquete, notícias e videogames. Esse é o divertimento de John”.

Continua após a publicidade

Lars von Trier

Nome por trás de filmes icônicos (e polêmicos), Lars von Trier é um dos mais talentosos cineastas europeus, sendo indicado a prêmios importantes, como Oscar e Globo de Ouro. Ainda assim, o dinamarquês não lança um filme desde 2018, quando trouxe à tona o suspense A Casa Que Jack Construiu. Parte da razão se deve ao seu diagnóstico de Parkinson, que o fez tomar cuidados redobrados com a saúde. Mas também há uma certa desilusão com novas criações. “Não tenho a ideia de que há um filme que ainda não fiz e que precisa ser feito agora”, disse em 2022.