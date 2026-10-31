De Susana Vieira a Regina Casé, veteranos se reinventam fora da TV aberta

Susana Vieira, 84 anos, decidiu transformar a própria personalidade em personagem. Conhecida pelas declarações sem filtros, a atriz protagoniza Escola Susana Vieira de Atuação, série de humor que estreou no GloboPop em outubro. Na produção criada por Caito Mainier, ela interpreta uma professora exigente que tenta transformar aspirantes a atores em estrelas. A ideia nasceu de uma de suas frases mais conhecidas: “Não tenho paciência para quem está começando”.

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Regina Casé, 72, escolheu outro caminho para se reinventar. Após encerrar seu contrato fixo com a Globo, em dezembro de 2023, a apresentadora se prepara para estrear um programa de auditório no YouTube. Batizada de Festa da Regina, a atração será exibida pela DiaTV, com gravações no Rio de Janeiro e participação de plateia. Ainda sem data de estreia anunciada, o projeto marca a entrada da artista em um formato digital depois de décadas à frente de programas como Brasil Legal, Muvuca e Esquenta!.

Beth Goulart, 65, encontrou nas novelas verticais uma oportunidade de retornar à dramaturgia da Globo após 17 anos. Em Tudo por uma Segunda Chance, lançada em novembro de 2025, interpreta Glória, mãe do protagonista vivido por Daniel Rangel. A produção, feita para ser assistida pelo celular, também conta com Jade Picon no elenco. “Tudo intenso e rápido, mas todos se entregaram de corpo e alma para contar essa história”, escreveu Beth nas redes sociais, ao comemorar a experiência.

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Paulo Gorgulho, 67, também aderiu ao formato. Conhecido por trabalhos como Pantanal e Fera Ferida, o ator integrou o elenco de Uma Babá Milionária, lançada em março no Globoplay. “Quando meu escritório me consultou, eu nem sabia o que era uma novela vertical”, contou em entrevista. Apesar do desconhecimento inicial, o veterano se interessou pela possibilidade de alcançar espectadores que consomem dramaturgia em episódios de poucos minutos.

Taumaturgo Ferreira, 70, voltou às novelas da Globo após 23 anos justamente por meio das produções verticais. Longe dos folhetins da emissora desde Celebridade (2003), o ator interpretou um empresário em Quem É o Pai do Meu Bebê?, lançado em 2026. “Eu já assistia novelinhas verticais e acho bem interessante. É um público mais jovem, que vê tudo mais rápido, no celular, em qualquer lugar”, afirmou.

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