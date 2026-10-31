🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Cultura

De Susana Vieira a Regina Casé, veteranos se reinventam fora da TV aberta

Atores consagrados da televisão brasileira apostam em séries, YouTube e novelas verticais

Por Giovanna Fraguito 31 out 2026, 13h00
Susana Vieira e Regina Casé
Susana Vieira e Regina Casé (Reprodução/Instagram)
Continua após publicidade
De Susana Vieira a Regina Casé, veteranos se reinventam fora da TV aberta Priorize VEJA no Google

Susana Vieira, 84 anos, decidiu transformar a própria personalidade em personagem. Conhecida pelas declarações sem filtros, a atriz protagoniza Escola Susana Vieira de Atuação, série de humor que estreou no GloboPop em outubro. Na produção criada por Caito Mainier, ela interpreta uma professora exigente que tenta transformar aspirantes a atores em estrelas. A ideia nasceu de uma de suas frases mais conhecidas: “Não tenho paciência para quem está começando”. 

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente  

Regina Casé, 72, escolheu outro caminho para se reinventar. Após encerrar seu contrato fixo com a Globo, em dezembro de 2023, a apresentadora se prepara para estrear um programa de auditório no YouTube. Batizada de Festa da Regina, a atração será exibida pela DiaTV, com gravações no Rio de Janeiro e participação de plateia. Ainda sem data de estreia anunciada, o projeto marca a entrada da artista em um formato digital depois de décadas à frente de programas como Brasil Legal, Muvuca e Esquenta!.

Beth Goulart, 65, encontrou nas novelas verticais uma oportunidade de retornar à dramaturgia da Globo após 17 anos. Em Tudo por uma Segunda Chance, lançada em novembro de 2025, interpreta Glória, mãe do protagonista vivido por Daniel Rangel. A produção, feita para ser assistida pelo celular, também conta com Jade Picon no elenco. “Tudo intenso e rápido, mas todos se entregaram de corpo e alma para contar essa história”, escreveu Beth nas redes sociais, ao comemorar a experiência.

Siga
Continua após a publicidade

Paulo Gorgulho, 67, também aderiu ao formato. Conhecido por trabalhos como Pantanal e Fera Ferida, o ator integrou o elenco de Uma Babá Milionária, lançada em março no Globoplay. “Quando meu escritório me consultou, eu nem sabia o que era uma novela vertical”, contou em entrevista. Apesar do desconhecimento inicial, o veterano se interessou pela possibilidade de alcançar espectadores que consomem dramaturgia em episódios de poucos minutos.

Taumaturgo Ferreira, 70, voltou às novelas da Globo após 23 anos justamente por meio das produções verticais. Longe dos folhetins da emissora desde Celebridade (2003), o ator interpretou um empresário em Quem É o Pai do Meu Bebê?, lançado em 2026. “Eu já assistia novelinhas verticais e acho bem interessante. É um público mais jovem, que vê tudo mais rápido, no celular, em qualquer lugar”, afirmou.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Regina Casé
Susana Vieira
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).