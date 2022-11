Netflix estreia pacote com anúncios – e desvantagens – no Brasil

A Netflix estreou seu novo pacote com anúncios no Brasil nesta quinta-feira, 3. O serviço de streaming passou a disponibilizar o plano mais barato, que custa 18,90 reais para o assinante que não se incomodar em ver propaganda e com a resolução de 720 pixels. Cada publicidade deve ter duração máxima de 5 minutos por hora de exibição, com inserções de 15 e 30 segundos.

O novo plano também terá um catálogo menor de conteúdos, com uma redução de de 5% a 10% dos filmes e séries da plataforma de streaming. Os usuários desse pacote também não poderão fazer o download das produções, recurso disponível nas assinaturas convencionais, mas poderão continuar acompanhando de qualquer tipo de dispositivo, como notebook, celular ou TV.

O plano básico custa 25,90, com a qualidade de vídeo de 720p também, mas com a possibilidade de baixar os títulos e assisti-los offline. Há ainda o plano padrão, que oferece 1080p por 39,90 reais; e o premium por 55,90 reais, com a possibilidade de ver filmes e séries 4K+HDR.

