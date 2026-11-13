De surpresa e sem revelar o pai, Avril Lavigne anuncia nascimento de primeira filha

Sumida das redes sociais desde 23 de outubro de 2025, Avril Lavigne ressurgiu mais de um ano depois nesta sexta-feira, 13 de novembro, para anunciar a chegada de sua primeira filha — mas sem revelar a identidade do pai da criança nem o nome dela. A cantora publicou três fotos no Instagram em que aparece segurando a mão da filha junto com a mão de uma terceira pessoa, segurando a bebê e três pares de tênis em cima de um skate. “Nossa mini princesa chegou”, escreveu a artista, em referência a uma de suas músicas, Girlfriend.

Após o término de seu noivado com o músico Mod Sun em fevereiro de 2023, além de um breve envolvimento com o rapper Tyga no mesmo ano, a cantora tem mantido os holofotes longe de sua intimidade e não havia assumido outro relacionamento desde então.

Ciente da surpresa que causaria no público, Avril deixou os comentários fechados na publicação sobre a chegada da rebenta.